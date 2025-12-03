Sem o coração não há vida! Esse é o principal órgão do nosso corpo, e além de ser muito conhecido por transmitir o amor, também é responsável por levar oxigênio e nutrientes através do sangue para o corpo todo. Por ser a parte mais importante do nosso sistema, é essencial que os cuidados sejam redobrados. O doutor Jairo Andre Meyer Soares, médico da família da Clínica São Vicente, reforça a importância da prevenção às doenças cardiovasculares, já que essas condições são uma das principais causas de internações no país.

De acordo com ele, pequenas mudanças no dia a dia podem gerar grandes impactos, já que o coração responde ao estilo de vida que a pessoa leva. “Hipertensão, colesterol alto, diabetes e sedentarismo são fatores que aumentam significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Somados ao estresse e à má alimentação, eles podem comprometer a circulação e favorecer infartos e AVCs. Grande parte das doenças cardíacas pode ser evitadas. Prevenir é sempre mais eficaz, e também mais simples, do que tratar”, reforça o médico.

Quais são os sintomas de uma doença cardiovascular e como prevenir? Saiba a seguir
O doutor afirma que prevenir é mais eficaz do que tratar a doença

Ao surgir qualquer desconforto, o paciente deve procurar atendimento médico imediatamente. Os sintomas que não devem ser ignorados são: dor ou aperto no peito; falta de ar; palpitações; tontura ou desmaios; inchaço nas pernas; e cansaço excessivo sem causa aparente.

Como já mencionado pelo doutor Jairo, a prevenção é o melhor caminho. Ele cita entre os principais cuidados a alimentação saudável, como consumir alimentos frescos, reduzir sal, gorduras saturadas e açúcar, que ajuda a controlar pressão e colesterol; atividade física regular, com no mínimo 30 minutos de movimento diário; sono de qualidade que reduz o estresse e equilibra o organismo; controle do estresse com técnicas de respiração, pausas e momentos de relaxamento; além de evitar o uso de cigarro e excesso de álcool.

Por fim, ele enfatiza a importância de consultas e exames periódicos para identificar os sintomas silenciosos, como a hipertensão e o colesterol alto. “Cuidar da saúde cardiovascular é garantir mais qualidade de vida, energia e longevidade. Com acompanhamento regular e hábitos saudáveis, é possível prevenir grande parte das doenças do coração”, finaliza o médico.

SERVIÇO

O médico da família Jairo Andre Meyer Soares atua com o CRM 51824 na Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no centro de Araucária. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000.

Edição n.º 1493. Victória Malinowski.