Quarta edição do Festival Gralhada vem aí, trazendo a maior festa junina aberta de Araucária em 2024

Festival cultural tem entrada gratuita e acontecerá nos próximos dois finais de semana.

Nos próximos finais de semana, dia 15, 16, 22 e 23 de junho, em Araucária, acontecerá a quarta edição do festival gralhada, um evento desenvolvido pela Associação Juventude Araucariense (AJA) que busca promover a cultura regional. O festival é de entrada gratuita, acontece na praça São Vicente de Paulo, ao lado do Teatro da Praça e além de apresentações musicais, teatrais e exposições artísticas também conta com espaços para a compra de alimentos e bebidas.

Nesta edição o festival terá a temática de arraiá, prometendo ser a maior festa junina aberta de Araucária em 2024. Contando com comidas, brincadeiras e músicas típicas. Mantendo o “estilo gralhada” de ser trazendo ao todo mais de 60 apresentações dos mais vários estilos e expressões artísticas.

A presidente da AJA, Jeane Islena Vasilewski, reforça o propósito desse projeto: “O Festival Gralhada é uma ação que promovemos com dois objetivos bem claros, democratizar o acesso te todos a cultura, por isso as apresentações são feitas em praça aberta e gratuitamente, e a valorização dos artistas locais dando palco para as suas apresentações e vitrine para suas obras.

Reforço o convite para que todos venham prestigiar a cultura araucariense em suas mais diversas formas e expressões, e se divertir nessa grande festa junina. Vem pro Arraiá Gralhada!”.

Para mais informações vale a pena checar o Instagram da AJA.

Festival Gralhada

Local: R. São Vicente de Paulo, 1091 – Centro, Araucária – PR, 83702-050

Data: 15, 16, 22 e 23 junho.

Horário: das 15h às 22h.

Entrada gratuita.

Contato via Direct no perfl da AJA no Instagram: @juventudearaucariense