Quarta rodada da 2ª Copa Tião Calado será neste domingo (16)

No próximo domingo (16/04) a 2ª Copa Tião Callado entrará na sua quarta rodada e três jogos serão realizados no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. “Estamos tendo rodadas repletas de gols, o que deixa a torcida, os participantes e os jogadores empolgados na competição”, disse o desportista Luizinho, organizador da competição.

Ele acrescentou que novos jogos prometem movimentar a próxima rodada e espera ver as torcidas lotando as arquibancadas do campo do Araucária.

Na próxima rodada o Firenzze vai enfrentar o União Araucariense às 11h, Tupi Santa Clara jogará contra o Celtics às 13h30 e às 15h30 será a vez de PSG Araucária e Panterões se confrontarem.

