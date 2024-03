Quarta rodada da Copa Tião Calado foi marcada por goleadas

A quarta rodada da 3ª Copa Tião Calado aconteceu no domingo (17/03) com duas goleadas: o time Parceiros venceu o Santa Clara por 5X2, e o Seleto ganhou do Tupy por 6X3. Nos demais confrontos, o projeto De Olho no Futuro venceu o América por 2X1 e o Grêmio ganhou do Araucity por 4X2. O Projeto Vencer, Instituto Evereste e Panterões folgaram na rodada.

Com os resultados da rodada, o Seleto assumiu o 1º lugar do Grupo A com 9 pontos, o projeto De Olho no Futuro também tem 9 pontos e está em 2º, Parceiros está em 3º com 3 pontos, América em 4º com 3 pontos, Tupy em 5º com 3 pontos e Santa Clara aparece em 6º lugar, ainda sem pontuar.

O Araucity lidera o Grupo B com 6 pontos, Projeto Vencer aparece em 2º com 4 pontos, Grêmio em 3º com 4 pontos, Instituto Evereste em 4º com 3 pontos e em 5º está o Panterões, com 2 pontos. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

Domingo (24/03) 5ª rodada

Local – Estádio Pedro

Nolasco Pizatto

9h – Santa Clara X Tupy

11h – Seleto X De Olho

no Futuro

13h30 – Instituto Evereste X Panterões

15h30 – América X Grêmio

Folgam – Grêmio, Araucity e Projeto Vencer