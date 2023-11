Quarteto vem da Caximba para roubar loja de calçados em Araucária e acaba preso pela GM

Quatro malandros acabaram quebrando a cara ao escolherem Araucária para praticar um roubo. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 23 de novembro, e todos foram detidos pela Guarda Municipal e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Segundo apurou a Guarda Municipal, o quarteto mora na região da Caximba, em Curitiba, e havia planejado o furto no dia anterior, o alvo foi uma loja de calçados que fica na rua Coronel João Antônio Xavier, no Centro. Os marginais chegaram até o local e quebraram a vidraça do estabelecimento. Rapidamente, pularam para dentro e começaram a pegar vários pares de tênis. Em seguida, deram no pé.

O que eles muito possivelmente não calcularam é que a Guarda Municipal os encontraria rapidamente e foi isto o que aconteceu. Poucos minutos depois do furto os malandros foram alcançados pelos guardas e presos. Com eles, foram localizado 46 pares de tênis, além de vinte reais e um monitor de computador.

Dos quatro presos, três são maiores de idade: Adrian Rocha dos Santos, 18 anos, Julio Cesar Rocha dos Santos, 21 anos (que são irmãos), e Willian dos Santos de Oliveira, 18 anos. O quarto envolvido é um adolescente de 15 anos.

Ladrões não eram moradores em situação de rua

Ainda conforme foi possível apurar pela Guarda Municipal, os envolvidos no furto à loja de calçados não eram moradores de rua. Todos possuem residência fixa, no bairro da Caximba.