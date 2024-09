Quase 2 mil residências em Araucária permanecem sem energia elétrica neste sábado

O temporal que atingiu Araucária e diversas outras cidades do Paraná nesta sexta-feira, 20 de setembro, ainda faz com que 1.700 residências estejam sem energia elétrica na manhã deste sábado (21).

Segundo a assessoria de comunicação da Copel, os profissionais da companhia trabalharam de forma ininterrupta durante a noite e a madrugada deste sábado para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes após um forte temporal acompanhado de rajadas de vento que atingiu todo o Paraná ontem.

Cerca de 73 mil unidades consumidoras permanecem sem energia em todo o Estado.

No momento, ainda restam milhares ocorrências diferentes para atendimento das equipes da companhia. Cada ocorrência representa um dano em um ponto diferente, que precisa ser verificado e reparado. Os serviços que restam são as redes que sofreram danos mais graves, como quedas de árvores sobre as estruturas, e locais de mais difícil acesso.

Ventos fortes

De acordo com o instituto de meteorologia Simepar, houve grande incidência de trovoadas e rajadas de vento entre 60 e 75 km/h desde o Oeste, fronteira com o Paraguai, até o Leste do Estado. Ventos fortes e descargas atmosféricas são os maiores causadores de danos às redes elétricas.

Também conforme a Copel, a orientação é que a população mantenha distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos.

Situações de risco devem ser informadas pelo telefone 0800 51 00 116. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973.