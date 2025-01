Quase 300 pessoas são atendidas pelo prefeito em gabinete montado no HMA

Compromisso de campanha do prefeito Gustavo Botogoski (PL) que começou a ser cumprido no primeiro dia útil do mandato, o Gabinete do Prefeito no Hospital Municipal de Araucária já fez mais de 260 atendimentos nas duas primeiras semanas de funcionamento – uma média superior a 26 por dia.

De uma maneira geral, quem foi ao local nesse período reclamou para Gustavo acerca da demora para a realização de consultas, exames e cirurgias. Mas também houve queixas sobre as instalações, manutenção e mobiliário, pedidos de emprego e assuntos do dia a dia da prefeitura, como informações sobre o IPTU, pedidos de máquinas e solicitações relacionadas ao meio ambiente.

Mas muita gente também foi ao Gabinete para cumprimentar o prefeito e elogiar a iniciativa. Foi o caso da encarregada de serviços gerais Vera Gonçalves, que na quinta-feira (09) esteve no local para pedir ajuda para a prima, Franciele da Silva, que estava no final de uma gravidez de risco e foi internada na véspera para tentar induzir o parto.

“Ela estava tomando medicação para induzir o parto desde as 14h de quarta, já eram 10h de quinta e ela ainda não tinha contrações, só sentia dor. Como era uma gestação de risco, primeiro filho dela aos 40 anos, e ela estava pré-diabética e com pressão alta, fui ali no Gabinete para ver se não dava para fazer uma cesárea”, relatou Vera.

Foi feito o contato com a direção do hospital e a cesárea foi realizada às 16h. Franciele e o filho Kalebe passam bem. “Eu só tenho a agradecer. Numa situação como esta a gente fica muito nervosa, preocupada, mas fomos muito bem atendidos. Às vezes só por ter alguém ali para ouvir a gente, dar uma informação, já deixa a gente mais segura. Muito bom ter o gabinete ali”, resumiu.

A assistente administrativa Evellyn Delcídio Fernandes, 33 anos, percebeu uma maior agilidade no atendimento desde que o gabinete foi instalado no hospital: “Principalmente nos exames e consultas. Eu e meu filho ficamos mais de um ano na fila, e agora estão saindo um atrás do outro”, comentou. “Não sei se a demanda está menor, mas o maior problema é o tempo que demora no dia do exame. Talvez seja muita gente e poucos funcionários, mas já deu uma boa agilizada”.

Ela aprovou a iniciativa: “Achei muito interessante, espero que consiga melhorar o atendimento de vez. Para o começo, já é um grande passo. Acredito que o aperfeiçoamento venha com o tempo”, concluiu.

Por enquanto, o Gabinete do Prefeito no HMA funciona de segunda a sexta-feira, no mesmo horário do expediente na Prefeitura: das 8 às 12h, e das 13h às 17h. O prefeito pretende manter a estrutura no local até que os problemas do HMA estejam equacionados.