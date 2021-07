Quatro colégios estaduais terão nova eleição para diretores no dia 23

A eleição nos colégios terá que ser realizada novamente, já que o quórum mínimo de 35% de votantes, não foi atingido. Foto: SEED

Quatro colégios estaduais de Araucária não atingiram o quórum de 35% de votos válidos e farão novas eleições para a escolha dos seus diretores. São eles: Colégio João Nerli da Cruz (candidato Argos Mayer), Colégio Fazenda Velha (Francisco de Assis Teles Maria), Colégio Elzeário Pitz (Sandra Aparecida Boeno) e Colégio Maria da Graça (Flavia Teodoro). O pleito está marcado para a sexta-feira, 23 de julho, no horário das 8h às 21h. Nos colégios Fazenda Velha e Elzeário Pitz a eleição será presencial, e no João Nerli, será online. Em 15 escolas o processo eleitoral foi concluído com sucesso (veja na tabela).

Poderão votar professores, funcionários, pais e responsáveis pelos alunos menores de 16 anos e alunos com 16 anos completos ou mais. Cada pessoa apta a votar terá direito a um voto, mesmo que represente mais de um segmento da comunidade escolar ou mais de um aluno não votante. Devido à pandemia do coronavírus, todos os envolvidos no processo da eleição e os votantes deverão respeitar o distanciamento social no espaço escolar, usar máscaras, álcool em gel e seguir todos os protocolos de segurança sanitária recomendados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021