Quatro colégios terão novas eleições para diretores nesta sexta-feira, 23

Foto: SEED

Embora 15 colégios estaduais de Araucária já tenham escolhido seus novos diretores, em quatro instituições a eleição não teve quórum (35% dos votos válidos) e será realizada novamente nesta sexta-feira, 23 de julho. O pleito acontece nos colégios Maria da Graça, Elzeário Pitz, Fazenda Velha e João Nerli da Cruz, este último o único que terá a votação online, nos demais será presencial, no horário das 8h às 21h. Todas as instituições terão chapa única, já que a Chapa 2, do Colégio Maria da Graça, retirou sua candidatura no último final de semana. Os candidatos à direção são: Argos Mayer (Colégio João Nerli), Francisco de Assis Teles Maria (Fazenda Velha), Sandra Aparecida Boeno (Elzeário Pitz) e Flavia Teodoro (Maria da Graça).

Segundo a comissão eleitoral, a Consulta Pública é de suma importância, e todos os professores, funcionários, pais e responsáveis pelos alunos menores de 16 anos e alunos com 16 anos completos ou mais, deverão participar, para validar a continuidade do trabalho em desenvolvimento nos colégios.

Recomendações

Argos Mayer, candidato do Colégio João Nerli, reforça que a eleição na sua instituição será de forma online e que os pais e responsáveis têm até esta terça-feira, dia 22, às 22h, para atualizarem seus telefones junto à escola, seja pelo whartsapp 3552-1096, ou pessoalmente na secretaria, que fica na rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, 111, bairro Passaúna. “Nossa eleição será inteiramente on-line, por meio de uma plataforma da Seed-PR. Pais e responsáveis receberão por SMS um token pessoal e intransferível que dará acesso à página de votação. Já os alunos receberão o Token pelo e-mail da escola (@escola)”, explicou Argos.

A candidata a diretora do Elzeário Pitz, Sandra Boeno, destacou a necessidade da participação dos pais e alunos no processo de escolha dos gestores dos colégios. “Já exercemos um trabalho com a comunidade escolar do bairro, eu por exemplo, estou na comunidade do Campina da Barra (Tupy) desde 2006, como gestora desde 2016, e estou pleiteando minha segunda gestão, para continuar meu trabalho com a comunidade. Defendemos tanto o processo de escolha e precisamos da participação dos pais”, convidou.

Da mesma forma o candidato a diretor do Fazenda Velha, Francisco de Assis, reiterou a importância dos pais/responsáveis e alunos comparecerem para a votação no dia 23. “Contamos com o apoio de todos para que nosso nome seja aprovado”, disse.

No Maria da Graça, a candidata Flavia Teodoro também conclamou todos a votarem. “Venham votar, precisamos da aprovação de todos vocês, principalmente nesse momento tão importante que vive a nossa escola”, conclamou.

Pandemia

Nas instituições onde a eleição será presencial, as regras de combate à Covid 19 deverão ser rigorosamente respeitadas. Todos os envolvidos no processo e os votantes deverão respeitar o distanciamento social no espaço escolar, usar máscaras, álcool em gel e seguir todos os protocolos de segurança sanitária recomendados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Texto: Maurenn Bernardo