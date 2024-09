Quatro envolvidos em morte por espancamento na Praça da Bíblia são condenados

Acusados pela morte do jovem Gabriel Oliveira da Silva, ocorrida em maio de 2021, Eduardo Fernando Azevedo Tavares, Erik Fernando Azevedo Nogueira, Fabrício Haas Verdi Bonin e Roni Peterson Buchanelli dos Santos, foram levados à júri no dia 19 de setembro. A sessão coletiva durou dois dias, devido ao grande número de testemunhas e advogados, e terminou com a condenação dos quatro réus.

Pelo crime de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, usando de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, Erick e Eduardo foram condenados cada um a 16 anos e 7 meses de prisão em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o crime foi cometido com violência contra a pessoa.

No caso de Roni Peterson, os jurados reconheceram que ele praticou um crime menos grave (lesão corporal seguida de morte) que os demais, porém o condenaram a 10 anos de reclusão em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

Já Fabrício foi condenado a 6 anos de reclusão e considerando o tempo em que ficou detido (mais de 3 anos), cumprirá a pena em regime semiaberto. Ele também teve o alvará de soltura expedido após declarada a sentença. Por maioria de votos, os jurados não absolveram, mas desclassificaram a conduta de Fabrício, afirmando positivamente sua cooperação distinta, sem intenção de participar de um delito doloso contra a vida.

Relembre o crime

Gabriel Oliveira da Silva foi morto próximo à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, por um grupo de agressores, que o espancou até a morte. A vítima levou chutes, pontapés, pedradas, sem ao menos ter chances de se defender. Devido à gravidade dos ferimentos, Gabriel não resistiu e morreu no local.

Um amigo da vítima relatou que eles tinham saído de uma distribuidora de bebidas, próximo ao local do crime, e quando chegaram na Praça, aproximadamente oito pessoas o atacaram com pedras e pedaços de pau. O amigo contou ainda que a vítima tentou defendê-lo, e acabou sendo espancada em seu lugar.

Edição n.º 1434.