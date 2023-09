Quatro motociclistas vão presos após praticar direção perigosa na Estrada do Tietê

Na manhã do último domingo (17/09), a Guarda Municipal de Araucária, por meio do pelotão de motos, e em parceria com o Departamento de Trânsito de Araucária, realizou uma operação na Estrada do Tietê, sentido Mato Dentro.

A operação foi feita com o objetivo de controlar os motociclistas que estavam praticando direção perigosa no local. Ao todo, 4 motoqueiros foram abordados após serem flagrados realizando tais práticas. As motos em questão, foram apreendidas por pendências administrativas, além das notificações de direção perigosa.