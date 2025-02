Quatro novos radares instalados na Rodovia do Xisto entram em operação na quinta-feira (27)

A fiscalização com radares de velocidade entra em vigor em algumas das rodovias administradas pela Via Araucária na próxima quinta-feira, 27 de fevereiro. Agora é pra valer! Quem exceder o limite de velocidade vai ser multado e sentir o prejuízo no bolso. Ao todo, são 24 radares instalados em trechos que passam por Curitiba, Campo Largo, São Luiz do Purunã, Teixeira Soares, Irati, Imbituva, Prudentópolis, Araucária e Lapa. O limite de velocidade varia de acordo com as características de cada trecho.

Dos novos radares, 4 foram instalados em Araucária, sendo 2 em cada sentido da BR 476 (Rodovia do Xisto), com limite de velocidade de 60 km, que vão ampliar a fiscalização entre os Kms 159 e 160+250m. Foi com base em estudos técnicos, que consideram fatores como número de faixas, traçado da via e índice de acidentes, que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) determinou os pontos estratégicos para a instalação dos dispositivos. A validação das infrações, emissão de notificações e autuações também são atribuições exclusivas da PRF e o valor arrecadado com multas será destinado ao poder público.

Além da instalação dos novos equipamentos, a Via Araucária também implantou um sistema mais moderno nos demais radares que já existiam na BR-476, o que explica o fato da desativação dos equipamentos nos últimos meses.

Conforme previsto no contrato de concessão, a implantação dos equipamentos foi feita pela Via Araucária, que também é responsável pela manutenção dos dispositivos. Já a sinalização horizontal e vertical foi implantada pela concessionária de acordo com normas técnicas e manuais de engenharia viária, com aprovação prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A agência também fiscaliza o cumprimento do contrato de concessão, incluindo a correta instalação dos radares.

Lista dos pontos dos novos radares na BR 476, em Araucária

Km 159+250 – perto da entrada para Campo Redondo, sentido Contenda

Km 159+380 – perto da entrada para Campo Redondo, sentido Curitiba

KM 160 – perto da entrada para o Rio Abaixinho, sentido Contenda

Km 160+250 – perto da entrada para o Rio Abaixinho, sentido Curitiba.

Edição n.º 1453.