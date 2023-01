Quatro ocorrências de violência doméstica são registradas no final de semana

No último sábado (21), por volta das 22h30, uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela Rua Zacharias Lemos, no bairro Boqueirão, quando recebeu um pedido de ajuda de uma mulher que dizia que seu ex-marido havia invadido sua casa e a ameaçou. Os guardas foram até o local conversar com o sujeito, que saiu da casa após ordens dos agentes. Em relação às ameaças, a vítima não teve interesse em representar criminalmente contra o ex. No dia seguinte, às 05h40 da madrugada, a Central da Guarda Municipal recebeu uma denúncia no mesmo endereço, atendida pela mesma equipe do dia anterior. Nessa ocorrência, o sujeito, além de ter invadido a residência e de ter ameaçado a ex-mulher, também destruiu o carro da vítima. Quando os agentes chegaram no local, o homem já tinha fugido, mas com auxílio de outras equipes da Guarda Municipal, o indivíduo foi localizado e levado para a delegacia para as providências cabíveis.

Outro caso de violência contra mulher aconteceu na madrugada de domingo (22), por volta de 03h15. Uma equipe da GMA atendeu uma denúncia de briga de casal em uma festa, mas ao chegar ao local, a dupla já teria ido embora. Segundo relatos de testemunhas, o homem estava muito violento e saiu do local dizendo para a esposa que “quando chegarmos em casa, você vai ver”. As características do agressor foram repassadas para outras viaturas, que conseguiram localizar o sujeito em frente a sua casa na Rua Pernambuco, no bairro Jd. Iguaçu. Ele foi imediatamente abordado e questionado sobre o paradeiro de sua esposa, que negou saber onde ela estaria. Com a colaboração de outra equipe da Guarda, os agentes entraram na residência e encontraram a vítima em estado de choque trancada em um quarto escuro, com ferimentos em várias partes do corpo. O agressor recebeu voz de prisão, sendo levado para a delegacia para as providências cabíveis, enquanto a vítima foi levada à UPA para avaliação médica. Ela precisou realizar um Raio-X, sendo posteriormente medicada.

Em outras duas ocorrências realizadas na manhã de domingo (22), as vítimas não quiseram representar criminalmente contra seus agressores. A primeira situação foi de violência doméstica. A vítima entrou em contato com a Central da Guarda Municipal relatando ter sido agredida, mas depois mudou sua versão, dizendo que a agressão não havia acontecido. Na outra situação, o filho de 34 anos teria agredido a mãe, que teria pedido ao delegado uma medida protetiva, mas mudou de ideia.

A Guarda Municipal de Araucária pede a compreensão da população. As equipes atendem todas as demandas do cidadão, porém nos dois casos onde as vítimas acionaram o atendimento, mas posteriormente não representaram contra seus agressores, gera uma perda aos demais moradores que necessitam da presença policial. Nos dois casos citados, os agentes se comprometeram a ajudar na delegacia por cerca de três horas e meia, que no final não teve a representação das vítimas.