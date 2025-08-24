Quatro times representam Araucáriana Taça das Favelas 2025

As equipes Favela Vila Tropical, Favela Favorita, Favela Costeira e Favela Jatobá são as representantes de Araucária na Taça das Favelas 2025, uma competição idealizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e realizada pelo Instituto Athús. A categoria masculina já teve sua primeira rodada e os times locais entraram em campo, já na feminina, os jogos ainda não aconteceram.

Este ano a competição tem regras diferentes, dando oportunidade para que os times possam jogar mais vezes. Em 2024, o sistema era mata-mata, porém na nova versão foram formados 14 grupos de 4 equipes cada, onde todas jogam contra todas, classificando duas por grupo para a próxima fase.

RESULTADOS

O Favela Costeira jogou no sábado (16) e venceu o Favela Ouro Fino por 3X0, com dois gols do Dudu e um do Terrinha, sendo dois com assistências do Lourenção. O próximo jogo será contra o Projeto Social Amigos da Bola (Cristo Rei), que foi campeão em 2022, vice em 2024 e este ano está entre os favoritos ao título. O Costeira está no Grupo 6, junto com os times Ouro Fino, Cristo Rei e Santa Rita.

Quatro times representam Araucáriana Taça dasFavelas 2025
Foto: Divulgação. Favela Costeira venceu o Favela Ouro Fino por 3X0.

O Favela Favorita, que representa o Gapar, também jogou no sábado e perdeu de 4X0 para o Favela Rio Negro. O time está no Grupo 4, junto com o Quatiguá, Xaxim e Rio Negro.

Foto: Divulgação. Favela Favorita perdeu para o Favela Rio Negro por 4X0.

O Favela Vila Tropical, representante do Grêmio Araucariense, enfrentou o Favela Vila Leonice no sábado, e perdeu por 2X1. O time está no Grupo 3, junto com o Icaraí, Ipiranga e Vila Leonice.

Foto: Divulgação. Favela Vila Tropical perdeu para o Favela Vila Leonice por 2X1.

O Jatobá jogou no domingo (17) e perdeu para o Favela Weissópolis, de Pinhais, por 4X0. O time está no Grupo 12, junto com o Itatiaia, Jardim Cláudia e Weissópolis. “Infelizmente perdemos o primeiro jogo, porém o mais importante é que estamos formando cidadãos que aprendem que na vida se perde também, mas é preciso levantar e seguir adiante. Mesmo porque, ainda temos mais dois jogos pela frente”, afirma Luiz Tavares, liderança do Jatobá.

Foto: Divulgação. Favela Jatobá perdeu para o Favela Weissópolis por 4X0.

Edição n.º 1479.