O Diário Oficial do Município de Araucária trouxe nesta terça-feira, 6 de janeiro, as regras do mais novo processo seletivo para formação do cadastro de reserva de estudantes interessados em estagiar nas secretarias municipais

De acordo com o edital, o período de inscrições ocorre de 7 de janeiro a 23 de janeiro, sem qualquer tipo de custo para o candidato. O formulário de inscrição está disponível no site do CIEE/PR (www.cieepr.org.br). Podem participar do processo seletivo estudantes do Ensino Médio, Ensino Profissionalizante em Nível Médio e Nível Superior.

O estágio remunerado nas repartições públicas municipais paga bolsa-auxílio entre R$ 708,07 e R$ 1.416,12. O valor varia conforme a carga horário e nível de curso. A convocação dos aprovados para estagiar acontece conforme vá havendo a necessidade da Prefeitura. Porém, pelas regras atuais, somente podem ser contratados aqueles estudantes que passaram pelo processo seletivo.

Áreas do conhecimento

O edital prevê ainda que podem se inscrever estudantes do Ensino Médio Regular ou EJA, bem como aqueles que cursam a chamada formação em Magistério e cursos profissionalizantes de técnico em Administração, Enfermagem e Informática.

Já para aqueles que estão cursando graduação, o cadastro de reserva é para acadêmicos em Administração, Agronomia, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia, Comunicação, Contabilidade, Dança, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, História, Informática, Medicina Veterinária, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Teatro e Turismo.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do CIEE/PR (www.cieepr.org.br), na aba “estudantes” > “processo seletivo especial – estágio” > “Processos Seletivos Abertos” > localizar o processo para a Prefeitura de Araucária > “inscrever” (no final da página) e efetivar a inscrição.

Prova

Aqueles que se inscreverem serão submetidos a uma prova online agendada para o dia 02 de fevereiro.

Saiba mais

Dúvidas e informações adicionais sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas diretamente pelo CIEE, por meio do telefone (41) 3313-4325.

Também é recomendável que todos os interessados leiam o edital completo, que pode ser acessado clicando AQUI.