Quebra de medida protetiva: homem é preso após invadir residência da ex

Na noite de sábado (30), um episódio de quebra de medida protetiva aconteceu no bairro Capela Velha. Um homem, contra quem a sua ex possuía ordem judicial de restrição, invadiu sua residência. A vítima entrou em contato com a Central da Guarda Municipal para relatar o ocorrido e solicitar atendimento dos agentes.

Segundo o relato da vítima, o ex-namorado teria chegado à sua casa no início da noite de sábado, desrespeitando a ordem judicial. Além disso, ele teria empurrado seu filho para o interior da residência antes de entrar à força no local.

Diante da situação, uma equipe da Guarda Municipal foi imediatamente para a rua Alexandre Vidolin, no Capela Velha. Chegando ao local, eles agiram com prontidão e eficiência, detendo o homem que se encontrava no interior da residência da vítima. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade para as providências cabíveis.