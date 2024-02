Queda de energia deixa bairros de Araucária sem água. Veja regiões afetadas

A Sanepar informou por meio de sua assessoria de imprensa que a normalização do abastecimento de água em bairros de Araucária, Curitiba e Campo Largo abastecidos pelo sistema Passaúna está prevista para ocorrer no início da tarde deste domingo (4).

Essas regiões estão sem água em razão de uma queda de energia na unidade de captação. A eletricidade foi restabelecida no fim da noite de ontem e o sistema está em recuperação desde a madrugada. Em Araucária os bairros afetados são o Barigui, Capela Velha, Chapada, São Miguel e Thomaz Coelho.

A orientação é para uso consciente da água.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.