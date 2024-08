Queijarias de Araucária conquistam prata na 7ª edição do Prêmio Queijo Brasil

Quatro queijarias de Araucária participaram entre os dias 11 a 14 de julho, da 7ª edição do Prêmio Queijo Brasil e da Feira Parque Vila Germânica, que aconteceram simultaneamente em Blumenau, no estado de Santa Catarina. As quatro queijarias apresentaram cinco tipos de queijos e três deles premiados com medalhas de prata.

Os dois eventos tiveram como palco o Parque Vila Germânica, um dos maiores espaços públicos para eventos do Brasil, inclusive, com mais de 40 mil metros quadrados, onde anualmente acontece a maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest.

Antes do evento, queijarias de todo Brasil enviaram amostras dos seus produtos para serem avaliados por um time técnico que envolveu profissionais de ciência, gastronomia e pesquisa de território nacional. Concorreram nesta edição mais de 1.500 queijos, de 266 cidades e 20 estados brasileiros.

Já a feira gastronômica contou com a presença de mais de 50 expositores e outras 20 marcas que se relacionam com esse universo, disponíveis para o público. Entre os produtos, os visitantes puderam encontrar azeites de oliva, cafés, charcutarias, cervejas, vinhos, geleias, entre outros.

Queijarias Premiadas

As queijarias araucarienses que concorreram estão devidamente regularizadas no SIM/POA (Serviço de Inspeção municipal de Produtos de Origem Animal). As três premiadas são: Queijaria Bom Paladar, de Janete Gadonski, que apresentou o queijo minas frescal; Queijaria PMHG, de Eva Luiz Bora, que participou pela primeira vez do evento e apresentou o queijo Nozinho; e Queijaria Chácara dos Quero-Queros, de Irene Woski, que agradou especialistas em queijos de todo Brasil com o maturado Zaprovione, um queijo com bacon, salsinha e cebolinha, que já havia conquistado medalha de ouro no Prêmio Queijos Paraná de 2023.

Foto: Divulgação. Dona Eva Luiz Bora ganhou com o queijo Nozinho.

Foto: Divulgação. Irene Woski ganhou com o queijo maturado Zaprovione.

Foto: Divulgação. Janete Gadonski ganhou com o queijo minas frescal.

“É importante mencionar que o estado do Paraná ficou em segundo lugar, perdendo somente para Minas Gerais em queijos premiados, e que somente Araucária levou três medalhas de prata. Em dois concursos seguidos, tivemos seis premiações, consagrando a qualidade dos produtos agora em nível nacional. A regularização proporciona isso, poder mostrar com segurança a qualidade dos queijos artesanais do município”, afirmou Renata Kubaski de Araújo, médica veterinária do Serviço de Inspeção da Secretaria Municipal de Agricultura.

O concurso valorizou as melhores receitas de queijo do país e a Feira Gastronômica de Produtores proporcionou negócios entre produtores, comerciantes ou restaurantes. Os dois eventos também ofereceram a oportunidade de aproximar o produtor dos consumidores.

Edição n.º 1426.