Quem é Jesus para você?

Depois da multiplicação dos pães, o povo novamente vai atrás de Jesus. Mas as razões pelas quais eles o procuram certamente não agradam a Jesus. Eles viram nele um milagreiro e esperam novos milagres. Não compreendem o sinal por ele realizado, que pede às pessoas para viverem o amor e a partilha. E lhes pede que busquem não o pão que se come e logo não tem mais efeito, mas o pão da vida eterna. E esse pão é ele mesmo, que veio para saciar a fome e a sede espiritual. ‘Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede’, diz o próprio Jesus.

Diante dessas palavras proferidas pelo Mestre, nos vem naturalmente a pergunta: porque procuramos Jesus? O que ele significa em nossa vida? Quais são as razões que dele nós nos aproximamos? Claro, encontraríamos diversas respostas, mas, muitas pessoas buscam Jesus exatamente pelas mesmas razões que o povo daquele tempo o procurava. Veem nele um milagreiro, que faz milagres sem parar. Vemos isso diariamente em tantas igrejas que pregam esse Jesus que promete curas. Por vezes penso que, diante de tantas promessas na verdade falsas, os médicos seriam desnecessários. É um verdadeiro absurdo, que por detrás demonstra apenas interesses econômicos.

Além da procura por curas, muitos buscam nele prosperidade. Para esses, seguir Jesus garante uma vida econômica boa, empresas, sucessos materiais. Proclamam de alto e bom tom que a sua vida financeira melhorou consideravelmente depois que se converteram para Jesus. Será verdade? Fico a imaginar Jesus andando pelas ruas de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, de modo livre, e muito pobre. Ele mesmo não tinha onde reclinar a sua própria cabeça. Morava de favores e, segundo muitos estudiosos, ele habitava na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Não tinha moradia própria. Será que agora ele teria mudado, oferecendo casas e carros, ou outros bens materiais para aqueles que o seguem?

Seguir Jesus é aprender na sua escola, os grandes valores por ele pregados no evangelho. Para Pedro, diante da pergunta: ‘e nós que deixamos tudo para te seguir, o que recebemos em troca?, ele não promete nada materialmente, apenas famílias, amigos e mais a eternidade. O grande desafio está em seguir os valores do Reino pregados por Jesus. A eucaristia nos ensina que seguir o Mestre quer dizer, aprender a partilhar, a ser solidário, a pensar no bem dos outros, a ajudar a quem precisa. Ou seja, não é algo individualista, egoísta, intimista, mas comunitário. É comunhão, é abertura ao outro, e, em absoluto, não é algo para saciar meus desejos exclusivamente pessoais e egoísticos.

Acolher Jesus em minha vida significa me identificar com ele, com a sua proposta, buscando seguir suas orientações, através de palavras, gestos e ações. São Paulo afirmou, diante da sua opção de vida, ‘já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim’. E, quando ele vive em mim, a minha vida se transforma, o meu jeito de ser já não é mais o mesmo, e, tudo o que faço, é pensando no bem do outro. O egoísmo, o individualismo, a indiferença, a busca desenfreada pelos bens materiais, de vantagens pessoais, com certeza, nos afasta de Jesus. Sua vida, sua pregação, foi toda ela pautada e direcionada em prol dos outros, sobretudo, daqueles mais carentes e necessitados. Jesus é o pão que sacia a nossa fome e a nossa sede de amor, de justiça, de solidariedade, de comunhão, de partilha, de perdão, de respeito, de misericórdia, de igualdade e de fraternidade.

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021