A Polícia Militar e a Guarda Municipal atenderam na tarde desta quinta-feira, 20 de novembro, a uma ocorrência de homicídio na rua Pelicano, no bairro Capela Velha.

O crime aconteceu às 13h43, em frente a um condomínio residencial. Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que Diogo Lopes da Silva, 37 anos, o Diogo Panda, é executado com diversos tiros de pistola.

As imagens mostram Diogo e mais duas pessoas dentro de um carro estacionado na rua Pelicano. Panda está no banco do motorista e desce do automóvel. Neste momento, um Fiat Mobi passa ao seu lado e dá o primeiro disparo ainda com o veículo em movimento.

Já ferido, Panda cai. O Fiat para e dois ocupantes descem. Ambos estão armados com pistola e usando touca bala clava. Eles disparam várias vezes contra o corpo da vítima. Um dos atiradores ainda chuta a cabeça de Diogo, se abaixa, o atinge com coronhadas, se levanta e dispara mais vezes.

Os dois atiradores então voltam para o carro, que parece estar sendo dirigido por uma terceira pessoa. Eles entram no veículo e tomam rumo ignorado. Minutos depois, no entanto, o Fiat Mobi foi abandonado na região do Tatuquara. Dentro do automóvel foram encontrados coletes a prova de bala.

As duas pessoas que estavam com Panda no carro não foram feridas. O morto possui indicativo criminal em sua ficha junto aos órgãos de segurança do Paraná, sendo que as passagens seriam por homicídio e tráfico de drogas.

As investigações acerca da autoria e motivação do crime ficam agora a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Araucária. O corpo de Panda foi recolhido ao Instituto Médico Legal, em Curitiba. Após necropsia ele será liberado a família para velório e sepultamento.

Câmera de segurança flagraram a execução