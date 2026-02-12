No mesmo dia em que Araucária completou 136 anos, nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, três novos araucarienses vieram ao mundo no Hospital Municipal de Araucária (HMA). Lucca Gabriel, Luiz Henrique e Lorena nasceram de cesárea e trouxeram alegria às suas famílias.

Lucca Gabriel nasceu às 09h01, com 3,885kg e 52cm, um ‘baita’ meninão. A mãe, Valéria Cotóvez, 28 anos, não é mãe de primeira viagem, ela já tem uma menina, a Júlia, que nasceu em 2019. Porém, conta que a emoção foi a mesma de quando a filha nasceu. “O Lucca ter nascido bem no dia do aniversário da cidade é uma festa dupla. Não tenho dúvidas que meu filho terá um futuro promissor. De que ele será um homem responsável na vida dele e que consiga conquistar tudo que desejar”, diz a mãe emocionada.

Na sala de espera, o pai do bebê Luiz Henrique, Igor Dornelas Carneiro, não conseguia esconder uma mistura de ansiedade e emoção. Luiz nasceu aproximadamente às 16h30, no momento em que nossa reportagem estava no HMA entrevistando os papais dos outros bebês. Ele pesou 3,400kg e mediu 46cm, outro “garotão”.

“Estou emocionado, porque é um momento em que apesar da felicidade, fico preocupado com minha esposa Cauane que está lá no centro cirúrgico, na esperança que tudo corra bem”, disse o pai, antes de saber que mãe e filho passavam bem. Luiz Henrique é o segundo filho do casal, a primeira foi Maria Júlia, que nasceu em julho de 2022.

Igor e Cauane não esperavam que o filho nascesse hoje, justamente no dia do aniversário da cidade, mas ficaram felizes com a coincidência. “Queremos que nosso filho tenha um futuro brilhante, e pretendemos apoiá-lo em suas escolhas”, declarou o pai.

Lorena nasceu às 11h, mas quando se preparava para vir ao mundo, houve uma intercorrência e o que era para ser um parto normal, acabou se transformando em cesárea. Genildo, o pai, nos concedeu entrevista com a voz embargada, pois a filhinha segue recebendo cuidados intensivos na UTI Neonatal.

“Era para a Lorena ter nascido na semana passada, mas minha esposa Larissa não entrou em trabalho de parto. Então tentaram induzir o parto, ao invés de optarem logo pela cesárea, que acabou sendo feita às pressas, e infelizmente houve complicações. Minha filha nasceu sem vida praticamente, eles a reanimaram e a levaram para a UTI”, relata o pai.

Genildo conta que Lorena nasceu com 3,200 quilos e 50cm, uma linda garotinha, que eles querem ver crescer e irradiar alegria. “O erro do hospital foi grave, quase custou uma vida. Mas agora está nas mãos de Deus. E tudo vai dar certo. Logo ela estará de volta!”, declara.

Edição n.º 1502. Maurenn Bernardo e Victória Malinowski.