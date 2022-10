Quer aprender polonês? Se liga nessa oportunidade!

O Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski e o Consulado Geral da Polônia em Curitiba, abriram inscrições para o curso de Polonês, com uma professora vinda de Varsóvia. As aulas acontecerão aos sábados, no Szymanski, e a previsão para o início é 8 de outubro.



Segundo o colégio, as aulas estavam previstas para iniciar em setembro, mas acabaram sendo adiadas por conta do período das eleições. O curso tem o apoio do grupo folclórico Wesoly Dom e será aberto a toda a comunidade de Araucária. Mais informações pelo fone 3642-4089.