Quer um amigo? CCZ tem muitos cãezinhos para adoção!

CCZ tem cãezinhos de vários portes e padrão de cores, totalmente saudáveis, que esperam por um novo lar. Foto: Carlos Poly

Vinte e um cães de porte médio ou grande, castrados, vacinados e vermifugados estão para adoção no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), unidade que faz parte da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Embora a atribuição do CCZ seja voltada à vigilância, prevenção e controle de zoonoses (doenças infecciosas que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos), esses cães vivem no local porque foram abandonados em frente a unidade ou ainda recolhidos pela equipe (considerando os casos estabelecidos em lei).

O abandono de filhotes e cães adultos na região e em frente ao CCZ era comum, mas após a instalação de câmeras de monitoramento no local e campanhas de guarda responsável, os casos diminuíram. É por isso que muitos dos animais que foram acolhidos naquele tempo, ainda estão disponíveis para adoção. Importante frisar que conforme determina a legislação, é atribuição do CCZ recolher animais que apresentem risco iminente de transmissão de zoonoses de relevância para a promoção e prevenção da saúde pública (por exemplo, raiva). O CCZ não recolhe animais saudáveis, agressivos ou acometidos por doenças que não trazem riscos à saúde pública.

Os animais

Todos os animais disponíveis para adoção no CCZ são saudáveis. A grande maioria é de porte médio ou grande e há os cães com os mais diversos temperamentos, ou seja, tanto os voltados para guarda, quanto os que convivem em harmonia com outros cachorros, sendo também uma excelente companhia para a família.

Para conhecer os cães ou obter mais informações, entre em contato pelo telefone 3901-5283 ou Whatsapp 99927-1634.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021