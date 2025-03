Queridinho dos dias frios, colheita do pinhão ainda está proibida

O inverno só começa oficialmente no dia 21 de junho, mas com as temperaturas mais amenas desta época do ano, já vem aquela vontade de comer um pinhãozinho cozido, assado, ou mesmo como ingrediente principal de muitos pratos da culinária. Mas, atenção!! Embora já seja possível encontrarmos pinhão sendo vendido por aí, a colheita está proibida em todo o Paraná até o dia 1º de abril, segundo determinações do IBAMA e do Instituto Água e Terra (IAT).

E não é mentira! O motivo da proibição é porque até essa data, as sementes ainda estão presas às pinhas e não completaram seu ciclo natural. A derrubada das pinhas imaturas prejudica a regeneração da espécie e compromete sua reprodução. Respeitar o defeso não significa deixar de consumir pinhão, apenas esperar o momento certo para sua colheita. Dessa forma, garante-se que essa árvore tão importante para a história do Brasil não desapareça.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, a colheita e a comercialização do pinhão no estado do Paraná são regulamentadas pela Portaria IAP 46/2015. “A Portaria define a data de 1º de abril, a partir da qual é permitida a comercialização, transporte e colheita de pinhão oriundo de pinhas maduras. A colheita de pinhas imaturas não é permitida em nenhum caso. As pinhas maduras são aquelas que apresentarem características de maturação, estado deiscente com coloração verde-amarelada ou marrom típica”, explica a SMAG.

A secretaria lembra ainda que muitas vezes o produto consumido antes do tempo certo pode prejudicar a saúde. É que se as sementes são ingeridas ainda verdes, elas podem causar problemas como má digestão, náuseas e até episódios de constipação. Isso geralmente acontece porque nesse estágio, o pinhão apresenta um alto teor de umidade – o que favorece a presença de fungos. Em outras palavras, o alimento pode ser tóxico.

LIVRE DA EXTINÇÃO

O pinhão é alimento essencial para mais de 70 espécies de animais, como papagaios-de-peito-roxo, gralhas-azuis, cutias e até jaguatiricas. Eles ajudam a dispersar as sementes e garantir novas árvores, exatamente como faziam os indígenas há milhares de anos.

Além disso, até junho também está proibida a derrubada de pinheiros adultos, sejam eles nativos ou plantados. Essas medidas são essenciais para garantir que a araucária continue existindo para as futuras gerações.

Edição n.º 1457.