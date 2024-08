Quinta-feira (08) será marcada com céu nublado e pancadas de chuva

A semana começará com céu claro e temperatura chegando a 25 °C. Entretanto, de acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), na quinta-feira o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva.

Nesta segunda-feira, 05 de agosto, a temperatura mínima é de 14 °C e a máxima de 24 °C, com as rajadas de vento chegando a 34 km/h. O céu está claro, e a umidade está entre 54% e 97%.

Na terça-feira, 06 de agosto, não haverá uma grande mudança na previsão. Ainda com o céu claro, a temperatura mínima será de 13 °C e a máxima permanece sendo de 24 °C. A ventania cairá para 22 km/h, e a umidade ficará por volta de 44% e 90%.

Na quarta-feira, 07 de agosto, a temperatura mínima será de 14 °C e a máxima de 25 °C. Os ventos vão aumentar drasticamente para 37 km/h. A umidade ficará entre 45% e 78%.

A chuva chegará na quinta-feira, 08 de agosto, com céu parcialmente nublado. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 96% e a precipitação de 5.5 mm. A temperatura mínima irá para 11 °C e máxima para 19 °C, com as rajadas de vento permanecendo com 37 km/h. A umidade será por volta de 53% e 90%.