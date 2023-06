Quinta-feira começa com acidente gravíssimo na PR-423

Os acidentes de trânsito continuam fazendo vítimas em Araucária. Na manhã desta quinta-feira (22/06) uma colisão frontal entre dois veículos, ocorrida na PR 423, sentido Campo Largo, próximo à ponte do Rio Verde, deixou uma pessoa gravemente ferida, com risco à vida, e outras duas com ferimentos moderados. Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu em um trecho de curva, durante um momento em que um dos motoristas tentava ultrapassar um caminhão.

Os veículos envolvidos foram um Fiesta, onde estava apenas o motorista, e no Palio estavam dois ocupantes que seriam pai e filho, o idoso foi o que apresentou ferimentos mais graves e precisou ser encaminhado ao hospital pelo helicóptero do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas). Os demais feridos foram encaminhados por ambulâncias do Siate.

Os dois veículos ficaram com a parte frontal totalmente destruída. Nesta mesma rodovia, a poucos metros deste local, um outro acidente grave foi registrado nesta quarta-feira (23), quando um motorista capotou o veículo e ficou gravemente ferido.

Foto: Rádio Gralha Azul/ Colaboração.