Raio de Sol Confecções une conforto, estilo e personalização em uniformes profissionais

A Raio de Sol Confecções se destaca pela produção de jalecos e scrubs que aliam conforto, durabilidade e estilo. Especializada em vestuário profissional, a empresa oferece peças de alta qualidade para profissionais da saúde e outras áreas. “A Raio de Sol nasceu da vontade de entregar produtos que fossem além do uniforme tradicional. Queríamos criar peças que oferecessem conforto, mas sem deixar a elegância de lado”, contaram as proprietárias Andreia e Sara.

Os jalecos e scrubs da Raio de Sol são confeccionados em um tecido que combina resistência, maciez e elasticidade. Essa escolha proporciona liberdade de movimento, ideal para quem passa longas horas de trabalho. “A gente pensa em cada detalhe para que o profissional se sinta bem vestido e confortável durante o dia todo”, ressaltam.

Além do tecido de qualidade, as peças possuem cortes modernos, bolsos estratégicos e costuras reforçadas. Os modelos são desenvolvidos para atender tanto às necessidades práticas quanto ao desejo por uma aparência mais sofisticada no ambiente de trabalho.

Outro diferencial é o serviço de personalização. A empresa oferece a opção de bordados com nomes, logos e detalhes específicos, criando peças exclusivas para cada cliente. “Cada profissional tem sua identidade, e a roupa de trabalho precisa refletir isso. A personalização dá esse toque especial”, explica Andreia.

Desde a escolha dos materiais até o acabamento final, a Raio de Sol acompanha de perto todas as etapas da produção para garantir que cada peça atenda aos padrões de qualidade. “Nosso compromisso é entregar algo que o cliente vista e sinta que foi feito com cuidado e dedicação”, afirma Sara.

“Mais do que fornecer uniformes, a Raio de Sol Confecções busca oferecer uma experiência que valorize o profissional, aliando praticidade, conforto e estilo em cada peça”, completa.

SERVIÇO

A Raio de Sol Confecções está localizada na rua Augusto Ribeiro dos Santos, 137, segundo andar, em frente à UPA. Para conhecer os produtos, entre em contato através do telefone (41) 99944-8947.

Edição n.º 1455. Nina Santos.