Raízen oferece vagas de estágio em Araucária e região

A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell no País, prorrogou o período de inscrições para seis vagas de estágio em Araucária e São José dos Pinhais. Aberto para todos os cursos, o processo seletivo é totalmente online e conta com a realização de testes individuais ainda na fase de inscrições. Os interessados devem se candidatar pelo site talentosraizen.gupy.io até 19 de setembro. Para participar não é necessário ter experiência prévia.

Com o mote “Redefina seu futuro”, a campanha Talentos Raízen 2022 aposta em pessoas de atitude, que queiram redefinir o futuro da energia junto com a companhia. Para as oportunidades de estágio, concorrem estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formação para, no mínimo, daqui um ano ou dois, e com disponibilidade para estagiar seis horas por dia ou 30 horas semanais. As vagas de estágio oferecem bolsa-auxílio mensal de R$ 1.735,00, com previsão de contratação para janeiro de 2022.

Além de contar com respeito, diversidade e inclusão na raiz de tudo, a Raízen oferece benefícios como remuneração competitiva e trilhas de desenvolvimento profissional, que incluem treinamentos para impulsionar competências e novas lideranças. Realizado todos os anos, o Programa Talentos Raízen tem proporcionado resultados cada vez mais expressivos em relação aos números de contratação e a diversidade de pessoas na companhia.

“Somos uma empresa alinhada às megatendências globais, por uma matriz energética cada vez mais limpa e sustentável, por isso o programa traz para o time pessoas que farão parte do nosso futuro já atuando no presente”, destaca Paula Benevides, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Raízen.

Texto: Katty Ferreira e Assessoria

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021