Rally Araucária 2023 terminou nesse domingo (30) em grande estilo

Os vencedores da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade foram definidos. A disputa, realizada nas estradas do interior de Araucária, se encerrou neste domingo (30).

Na categoria Rally 2 (4×4), tivemos uma vitória gaúcha com os irmãos Juliano e Rafael Sartori, que retomaram a disputa do nacional neste final de semana. “Sensacional a prova, a disputa em nossa categoria. Todos estão de parabéns, foi um rally maravilhoso e para nós mais ainda”, comemora o piloto Juliano.

Luis Stédile e KZ Morales venceram a categoria Rally 4 (4×2) e ampliam com isso a liderança do Campeonato. “Uma prova bem exigente, mas que felizmente conseguimos alcançar mais um triunfo e assim nos manter na ponta da tabela em nossa categoria”, acrescentou Stédile.

Foto: Família Castro/Agência Prime Comunicação.

Também do Rio Grande do Sul, José Barros Neto e João Remor levaram a melhor na categoria Rally 5 (4×2). “Muito bom chegar a mais uma vitória que nos mantém em primeiro no Campeonato”, finalizou o piloto.

“É difícil falar de nós mesmos, como organizadores, mas o feedback do pessoal tem sido muito positivo. Acredito que as inovações que tentamos trazer para o Rally Araucária deram certo. O Parque Cachoeira estava cheio desde o primeiro dia, e então temos só a agradecer a todos que ajudaram a fazer tudo isso possível”, completou Rodrigo Vicari, organizador da etapa de Araucária.

O Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade irá para sua quinta etapa em setembro, na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina.

O Rally Araucária é organizado pelo Rallye & Pista Motor Clube (RPMC), sob supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Paranaense de Automobilismo, com apoio da Prefeitura de Araucária.