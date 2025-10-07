A loja Rancho Crioulo realizou no sábado (27) a reinauguração de seu espaço em um evento que reuniu clientes, contou com música ao vivo, café especial e trouxe promoções exclusivas. A mudança para o novo endereço foi motivada pela busca em oferecer mais conforto e comodidade ao público, além de proporcionar uma experiência de compra diferenciada. “O novo espaço foi pensado para ampliar o mix de produtos, organizar os setores de forma mais prática e proporcionar um ambiente moderno e acolhedor, sem perder a essência country que nos define”, afirmou a direção da loja.

Com duas décadas de atuação, o Rancho Crioulo construiu uma trajetória de sucesso no mercado, marcada pelo compromisso em valorizar a cultura gaúcha e o lifestyle country. Desde os primeiros anos, a empresa apostou em produtos que aliam tradição e modernidade, conquistando espaço entre consumidores que se identificam com esse estilo. Ao longo do tempo, a loja ampliou seu portfólio, consolidou parcerias e fortaleceu a confiança de sua clientela.

Durante a reinauguração, além das novidades no espaço físico, a empresa anunciou promoções especiais para os consumidores. Entre os destaques está a condição de parcelamento em até seis vezes sem juros no cartão, bem como a oferta exclusiva para leitores do Jornal O Popular: nas compras acima de R$100,00, aqueles que mencionarem a palavra-chave “POPULAR” receberão um brinde da loja, a promoção terá duração durante todo o mês de outubro.

Atendendo a um público que transita entre o estilo campeiro, o country e o urbano, a Rancho Crioulo também se destaca por ser vendedora oficial de marcas reconhecidas como a Levi’s, que se somam ao catálogo diversificado disponível no novo espaço. A reinauguração reforça o posicionamento da loja como ponto de encontro para os admiradores da cultura country, que encontram no ambiente não apenas produtos, mas também identidade e tradição.

Olhando para o futuro, a empresa projeta expandir ainda mais seu mix de produtos e investir em experiências de compra inovadoras, que unam praticidade, conforto e autenticidade, “Nossos planos estão voltados para continuar expandindo o mix de produtos, investir em novas experiências de compra e, principalmente, fortalecer o relacionamento com nossos clientes. Também temos como objetivo crescer no ambiente digital, aproximando ainda mais nossa marca do público que valoriza o estilo country em todas as ocasiões”, completam.

“A Rancho Crioulo nasceu com a força de quem acredita no campo, na cultura e na união. De família para família, obrigado a cada um que abriu as porteiras deste novo capítulo conosco”, agradecem os proprietários.

SERVIÇO

O novo espaço do Rancho Crioulo está localizado na rua Coronel João Antônio Xavier, 639, no Centro de Araucária. A loja funciona de segunda a sábado, das 9h às 20h. Para saber mais e acompanhar as novidades, acompanhe o Instagram @ranchocrioulostore.

Edição n.º 1485. Maria Antônia.