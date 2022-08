Rapaz é chamado ao portão de casa e morto com vários tiros

Um rapaz com idade entre 20 e 25 anos foi morto na noite fria deste sábado, 20 de agosto, na rua Elvis Blaszczak, no jardim Ipês, bairro Capela Velha.

De acordo com informações preliminares, a vítima estaria dentro de casa quando foi chamado ao portão por três homens. Ele então saiu para atendê-los e, ao se aproximar, foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. Após cometerem o crime, os autores teriam tomado rumo ignorado.

A Guarda Municipal foi acionada e isolou a área do crime até a chegada do Instituto Médico Legal, que fez o recolhimento do corpo até sua sede, em Curitiba.

As investigações acerca de motivação e autoria ficam agora sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Araucária.