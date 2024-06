Rastrek Araucária oferece atendimento 24 horas e aplicativo para facilitar o rastreamento

A empresa, especializada em rastreamento veicular, destaca-se no mercado pelo seu aplicativo e atendimento 24 horas.

Estes diferenciais garantem aos clientes uma experiência completa e segura na gestão de seus veículos, em qualquer lugar do Brasil.

Os serviços oferecidos pela empresa são abrangentes e variados. O sistema envia alertas constantes sobre tudo o que acontece com o veículo através do aplicativo, proporcionando ao cliente informações em tempo real e a capacidade de tomar decisões imediatas. O bloqueio e desbloqueio do veículo podem ser realizados tanto pelo aplicativo quanto pela central de atendimento, facilitando o controle e a segurança.

A localização em tempo real é outro benefício importante, permitindo que os clientes saibam exatamente onde seus veículos estão a qualquer momento. Além disso, o histórico de movimentações do veículo fica disponível por até 90 dias, podendo ser acessado em formato PDF ou diretamente no mapa.

O serviço de compartilhamento de localização em tempo real é especialmente útil para famílias e empresas que precisam monitorar a frota ou compartilhar a localização com outras pessoas de forma segura. A cerca virtual e o controle de velocidade são funcionalidades que adicionam camadas extras de segurança e controle, prevenindo situações indesejadas.

A assistência 24 horas da empresa é um ponto forte, oferecendo uma série de serviços para emergências, como chaveiro, troca de pneu, socorro mecânico e elétrico, atendimento em casos de pane seca e guincho com cobertura de até 100 km de qualquer lugar do Brasil. Uma equipe dedicada está sempre pronta para atender através da central telefônica, garantindo suporte imediato a qualquer hora.

Um dos maiores atrativos é a flexibilidade do contrato, que não exige fidelização. Os clientes podem cancelar o serviço a qualquer momento, sem penalidades, o que demonstra a confiança da empresa na qualidade de seus serviços e no compromisso com a satisfação do cliente.

Para mais informações sobre o serviço e contratação, entre em contato através do telefone (41) 9121-9633 ou acesse o site https://www.rastrekaraucariapr.com.br.

Nina Santos