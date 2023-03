O último concurso para professores foi feito há 10 anos no Estado e nesta segunda-feira (20), foi autorizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior a abertura do concurso público para a contratação de professores e pedagogos para atuar na rede estadual do Paraná, com a previsão de cerca de 1,2 mil vagas para o Quadro Próprio do Magistério Estadual.

No início de abril o edital, com todas as informações sobre provas, inscrições e contratações, deverá ser publicado pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. O certame terá duração de dois anos, mas poderá ser prorrogado por mais dois, com a possibilidade de contratar mais profissionais nesse período.

Professores PSS, da rede municipal, da rede privada e quem está concluindo sua formação na licenciatura devem se inscrever e participar desse processo, que além disso formará um cadastro de reserva.

Desde o início de 2022, os docentes paranaenses recebem R$ 5.545,86 de remuneração, incluindo gratificação e vale-transporte, para 40 horas semanais.

A rede estadual tem cerca de 2 mil colégios, 1 milhão de alunos e passou por um amplo processo de modernização nos últimos anos, com a entrada de aulas de programação, educação financeira, robótica, aumento do ensino em tempo integral, intercâmbio estudantil e de professores e novos aplicativos.

Segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Paraná tem o melhor Ensino Médio do Brasil e está entre os líderes nacionais nos anos finais do Ensino Fundamental.

Ratinho Jr. autoriza concurso público para contratação de mais de mil professores e pedagogos 1

Fotos: Jonathan Campos/AEN.