Ratinho Júnior venceria Gusttavo Lima, Caiado, Ciro Gomes e Eduardo Leite em 2026, diz Paraná Pesquisas

O governador do Paraná, Ratinho Junior, aparece à frente de Gusttavo Lima, Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho se a corrida à presidência da República fosse hoje. É o que aponta pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) pelo Instituto Paraná Pesquisas.

No cenário em que aparece na pesquisa estimulada, Ratinho Junior somaria 15% dos votos, atrás do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 33,8% dos votos. Ainda de acordo com a sondagem, o cantor Gusttavo Lima teria 13%, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes, 9,8%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, 6,5%, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 3,6%, e o governador do Pará, Helder Barbalho, ficaria com 1,4%.

Na região Sul do Brasil, Ratinho Junior tem 11 pontos percentuais a mais do que Lula na região Sul, com 33,6% contra 21,9%, fruto de uma aprovação próxima de 80% da sua gestão e da liderança na presidência do Cosud, consórcio de governadores do Sul e Sudeste. O governador do Paraná também praticamente empata com o presidente no recorte do voto dos evangélicos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 a 16 de fevereiro de 2025 em 162 municípios. O grau de confiança de é 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais.