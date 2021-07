Reabrir as escolas é urgente!

É com alívio que a comunidade araucariense deve receber a notícia de que a Secretaria Municipal de Educação (SMED) decidiu iniciar a retomada das aulas presenciais nas escolas municipais a partir do dia 2 de agosto.

Embora essa etapa inicial do processo de retomada vá beneficiar apenas estudantes dos oitavos e nonos anos, já é um alento e sinal de esperança voltarmos a ter nossas crianças e adolescentes indo para o mais sagrado direito que uma sociedade decente os pode propiciar: o acesso às escolas.

Defender a retomada segura das aulas presenciais deve ser hoje bandeira de todo cidadão consciente de Araucária. Lutar para que as aulas presenciais sejam retomadas é tão urgente quanto a vacina contra a Covid-19. Ninguém deve considerar a defesa do retorno as escolas um atentado contra a vida, como certos segmentos podem querer fazer crer.

Muito pelo contrário! Manter nossas crianças afastadas das aulas presenciais é condenar uma geração inteira a subeducação. É condenar esses alunos a desigualdade de oportunidades futuras. É ser um cúmplice passivo de milhares de violações de direitos a que esses jovens estão sendo submetidos dentro das cavernas que se tornaram suas casas.

Já estamos há mais de um ano com as aulas municipais suspensas. Nesse período muito se aprendeu sobre a Covid-19. Desenvolveu-se protocolos de biossegurança para os mais variados segmentos, de modo a possibilitar que eles retomassem a suas atividades. E isso também aconteceu com a Educação. Sabemos como mitigar os riscos de contágio à Covid-19. As crianças também já sabem! Os pais têm essa consciência. Os profissionais da Educação da mesma forma.

Logo, o que precisamos é colocar isso em prática. De novo: colocarmos em prática de maneira segura, com os devidos cuidados. Mas é preciso darmos o primeiro passo. Não é possível simplesmente ficarmos esperando que todos sejam vacinados, já que sabemos que isso não acontecerá até o final do ano. Simplesmente esperar é matar a cada dia o direito dessas crianças que querem ir às aulas. Simplesmente esperar é matar lentamente milhares de estudantes, que veem suas janelas de oportunidades se fecharem sem o acesso adequado a Educação!

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021