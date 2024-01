Recanto Vô Chico promete grandes novidades para os clientes em 2024

Há histórias que nascem de simples conversas despretensiosas, e o Recanto Vô Chico é um desses lugares, que ganharam vida a partir de uma troca de ideias casual entre vizinhos. Tudo começou quando os empreendedores Claudia Adriane Gebur e Jean R. P. compartilharam as fotos de aniversário da filha Bruna com um amigo. Durante esse papo, surgiu a ideia de abrir um café colonial.

Inicialmente, uma proposta sem muita ambição, mas logo a sugestão evoluiu para um projeto de abrir o estabelecimento na casa do vizinho, que de pronto aceitou.

No entanto, o caminho até a concretização desse sonho não foi linear, após fechar o acordo inicial, um revés aconteceu quando o vizinho desistiu do acordo no dia seguinte. Apesar do contratempo, o tempo não apagou o desejo de criar algo especial. Cerca de um ano depois, a mesma oportunidade surgiu novamente, e desta vez foi aceita, mesmo sem uma clara visão do que estava por vir.

Além da boa comida, clientes podem curtir uma área verde

A fase de reformas durou outro ano e, justamente quando estava prestes a abrir as portas, a pandemia da COVID-19 chegou à região. O novo empreendimento permaneceu fechado por mais um ano, enfrentando desafios inesperados e incertezas. Porém, após dois anos de espera e muita resiliência, o Recanto Vô Chico decidiu abrir durante a pandemia, inicialmente aos domingos com pedidos para retirada no balcão.

Os primeiros dias foram desafiadores, servindo pratos como carne assada, risoto, maionese e empadão. A incerteza semanal era ampliada pela espera do decreto que determinava as condições de atendimento. Com o tempo, o movimento cresceu, e o restaurante expandiu suas operações para sábados e domingos, oferecendo pratos como polenta com chuleta, feijoada e tradicionais churrascos aos domingos.

Apesar da pandemia, a equipe do Recanto Vô Chico manteve-se resiliente, adaptando-se às restrições e buscando maneiras de proporcionar uma experiência única aos clientes. A decisão de servir à la carte, ao invés do buffet, provou ser o melhor, conquistando a preferência dos clientes. O ambiente aconchegante, decorado com objetos rústicos e antigos, proporciona uma atmosfera nostálgica, lembrando a casa dos avós e incentivando as famílias a se reunirem.

O sistema à la carte conquistou a preferência dos clientes

No ano passado, o restaurante ampliou seu cardápio ao introduzir o almoço executivo de terça a sexta-feira, oferecendo deliciosas opções caseiras. Agora, com a conclusão das obras na rua, o Recanto Vô Chico planeja surpreender ainda mais seus clientes, adicionando ao seu horário de funcionamento sexta e sábado, a noite com rodízio de espetinho, costela assada e porções.

O Recanto Vô Chico não é apenas um restaurante, é uma história de perseverança, paixão pela gastronomia e compromisso em proporcionar momentos especiais aos clientes. Em breve, uma super novidade inusitada está a caminho. Os empreendedores ainda não adiantaram muitas informações do que está por vir, mas o Recanto Vô Chico promete surpreender os clientes que já frequentam o local, além de conquistar novos.

Serviço

O Recanto Vô Chico fica na rua Dr. Guilherme da Mota Corrêa, 251. Telefone (41) 99104-6968. Siga o recanto nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades @recantovochico.

