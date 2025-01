Recanto Vô Chico se destaca pela comida de qualidade com um espaço amplo e confortável

A história do Recanto Vô Chico é um exemplo inspirador de como uma ideia simples pode se transformar em um grande sucesso. O que começou como uma conversa entre amigos evoluiu para um empreendimento que conquista, a cada dia, o paladar dos araucarienses. Localizado no coração da cidade, o restaurante oferece muito mais do que boa comida: é um espaço de convivência e celebração de comida boa, unindo sabor, tradição e um ambiente acolhedor.

O atendimento acontece de terça a domingo, sendo reconhecido pela qualidade e variedade de seus pratos. Durante os dias de semana, o restaurante oferece opções de Pratos Executivos a partir de R$22,90, ideais para quem busca uma refeição rápida e deliciosa. Às quintas e sextas, a casa se destaca ao servir sua famosa chuleta com polenta, uma combinação que já se tornou marca registrada do local. Aos sábados, o cardápio se amplia, incluindo delícias como feijoada, picanha na pedra, parmegiana de carne e filé de sobrecoxa. Já aos domingos, o Recanto Vô Chico se transforma em um verdadeiro paraíso para os amantes de churrasco, com uma seleção irresistível de carnes como costela, alcatra, filé mignon, pernil, costelinha de porco e picanha, acompanhadas por risoto, maionese e outros pratos que enriquecem a experiência.

Foto: Divulgação

Além do cardápio variado, o restaurante trabalha com marmitas que podem ser retiradas no balcão, permitindo que os clientes levem o sabor de suas refeições para qualquer lugar. O espaço físico é outro ponto forte: com uma ampla área verde, parquinhos para crianças, redes e estacionamento próprio, é perfeito para famílias e grupos de amigos. As mesas na área externa ainda permitem que os clientes tragam seus pets.

Outra grande vantagem é a possibilidade de realizar eventos noturnos sob encomenda, com cardápios personalizados para grupos a partir de 30 pessoas, tornando o Recanto Vô Chico uma excelente escolha para celebrações especiais.

A combinação de boa comida, ambiente agradável e atendimento impecável faz do Recanto Vô Chico um ponto de encontro para saborear refeições deliciosas e se divertir em um ambiente bonito e confortável.

O Recanto Vô Chico fica na rua Dr. Guilherme da Mota Corrêa, 251. Telefone Para quem deseja conhecer as opções do restaurante, basta entrar em contato pelo telefone (41) 99104-6968, onde é possível solicitar o cardápio e obter todas as informações. Siga o recanto nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades @recantovochico.

Edição n.º 1447. Nina Santos.