Rede Acesso Saúde inaugura nova unidade em Araucária

Unidade da Acesso Saúde em Araucária oferece consultas e uma lista completa de exames em um só lugar. Foto: Marco Charneski

Medicina acessível e de qualidade, é o que promete a nova unidade da rede Acesso Saúde, que acaba de inaugurar em Araucária. Apoiada no crescimento e desenvolvimento constante do município, a franquia escolheu implantar a nova unidade, pensando principalmente no momento atual de demanda por saúde. A clínica trabalha com um sistema sem anuidade, sem mensalidades ou taxas de inscrição, oferecendo consultas médicas, exames e dentistas em um só lugar. Só se paga o que usar e quando utilizar os serviços. “É um apoio importante para toda a população de Araucária, que surge em um momento de grande necessidade, onde muitas pessoas estão perdendo as condições de pagar um plano de saúde”, relata Eduardo Hofman, o responsável pela unidade local.

A Acesso Saúde Araucária vai contar com consultas e agendas permanentes em Ginecologia, Oftalmologia, Odontologia e muitas outras especialidades. Também vai oferecer mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais, de imagem e checkups. A possibilidade de realizar vários tipos de procedimentos em um mesmo dia, é uma das grandes apostas da clínica. “Temos uma grande equipe médica, podendo ofertar até 23 tipos de especialidades, equipe odontológica, sala de triagem, coleta, recepção, sala de espera e 16 vagas de garagem. Além disso, temos vários programas de saúde, onde unimos consultas e exames de checkup, de forma acessível”, explica Eduardo.

Sobre a marca

Eduardo e o pai Julio Hofman, seu sócio na franquia, descerram a placa de inauguração. Foto: divulgação

A Rede Acesso Saúde está no mercado há 15 anos. Foi fundada na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba e conta atualmente com 42 unidades espalhadas por todas as regiões do país. Soma ainda, mais de 10 milhões de atendimentos realizados e 1,3 milhões de clientes ativos dentro da rede. “Trouxemos esse importante serviço para os araucarienses, porque de acordo com as pesquisas que realizamos na região, a cidade possui um grande potencial em relação ao público alvo de clientes. Frisando mais uma vez que a missão da marca é oferecer uma medicina com qualidade e respeito, com preços que cabem no bolso das pessoas”, reiterou o responsável pela franquia.

A Acesso Saúde também oferece pacotes especiais, a exemplo do programa “Mulher Poderosa”, com consultas e exames na área de Ginecologia, “Amigo do Peito”, na área de Cardiologia, e “Homem de Ferro”, voltado ao público masculino. “Nosso grande diferencial é que as consultas e exames são feitos na própria sede, ou seja, o cliente paciente não precisa se deslocar. Além disso, trabalhamos com várias formas de pagamento, tudo para facilitar o acesso das pessoas à saúde, como o próprio nome da franquia já diz”, pontuou Eduardo.

Serviço

A Clínica Acesso Saúde Araucária fica na rua Pedro Druszcz, 503, Centro. Agendamentos e mais informações poderão ser feitos pelo Telefone e WhatsApp (41)3126-0202.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021