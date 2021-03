Compartilhe esta notícia:

Neste mês de março iniciam-se as reuniões com as redes locais de proteção no município de Araucária. As reuniões, neste início de ano, estão sendo realizadas no formato on-line, pela plataforma Google Meet, devido à pandemia do Sars-Cov-2/Covid-19.

A Rede de Proteção, segundo o “Protocolo da Rede de Proteção do Município de Araucária para Atendimento às Situações de Violência”, “pode ser definida como ‘[…] uma articulação de pessoas, organizações e instituições com o objetivo de compartilhar causas e projetos, de modo igualitário, democrático e solidário’ (MOTTI e SANTOS)”, embasando-se em um trabalho coletivo de ações integradas e intersetoriais a fim de prevenir situações de risco por violações de direitos.

A estrutura da Rede de Proteção de Araucária está dividida em Grupo Gestor Municipal e Redes Locais. Segundo o Protocolo, “O grupo Gestor e as Redes Locais dispõem de equipes multidisciplinares das diversas políticas públicas, as quais atuam nas seguintes áreas: notificação, diagnóstico, intervenção, formação, pesquisa e prevenção”.

O Grupo Gestor Municipal é organizado de forma colegiada por representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social (SMAS), Educação (SMED), Saúde (SMSA), Conselho Tutelar (CT) e Ministério Público (MP), além das Secretarias de Cultura e Turismo (SMCT), Esporte e Lazer (SMEL), Segurança Pública (SMSP), Trabalho e Emprego (SMTE).

As Redes Locais são compostas por representantes dos serviços notificadores: Unidades Educacionais municipais (SMED); Escolas Estaduais e particulares (SEED); Cras e o Creas (SMAS), Unidades Básicas de Saúde e Saúde Mental (SMSA); Conselho Tutelar; organizações da sociedade civil, bem como entidades sociais não governamentais que prestam atendimento continuado de grupos e que possuam registro nos Conselhos de Direitos e Políticas Públicas e demais Secretarias pertinentes.

Há 16 redes locais no Município de Araucária, cujos representantes se reúnem uma vez por mês para tratar dos casos que estão sendo acompanhados. Essas reuniões visam compartilhar as ações que estão sendo realizadas a fim de articulá-las para a prevenção e proteção da população em situação de risco para a violência, sendo essa uma das principais atribuições das redes locais.

Material consultado para este texto: ARAUCÁRIA. Prefeitura do Município de. Protocolo da Rede de Proteção do Município de Araucária para Atendimento às Situações de Violência. Araucária, 2017/2019.

Texto elaborado pela Assessoria Social do Departamento de Articulação Pedagógica – SMED

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021