Rede Hiperfarma comemora 26 anos de história com promoções exclusivas em todo mês de agosto

A Rede Hiperfarma está celebrando 26 anos de história, com cinco lojas em Araucária, localizadas nos bairros Capela Velha, Estação, Porto Laranjeiras, Costeira e Tupy, e se destaca por seu compromisso constante com a saúde e o bem-estar da comunidade.

Unidade Costeira – Rua Maranhão, 2789 – Telefone:(41) 99687-8593.

Desde sua fundação, a Rede Hiperfarma tem se dedicado a oferecer produtos de alta qualidade, atendimento especializado e preços acessíveis. Ao longo de mais de duas décadas, a empresa conquistou a confiança e a fidelidade dos clientes, graças à sua missão de proporcionar uma experiência de compra diferenciada, onde a satisfação é prioridade.

Unidade Capela Velha • Rua Tucano, 1365 – Telefone: (41) 99800-8066.

Para marcar o aniversário, a Rede preparou uma série de promoções semanais exclusivas que prometem surpreender e beneficiar seus clientes. Durante todo o mês de comemoração, cada semana será repleta de ofertas imperdíveis em diversas categorias de produtos. Os clientes poderão encontrar descontos especiais em medicamentos, suplementos, produtos de higiene e beleza, além de itens de cuidado pessoal.

Unidade Porto das Laranjeiras Av. Independência, 588 Telefone: (41) 99632-3698

Essas promoções são uma maneira de retribuir a confiança e o apoio dos clientes ao longo dos anos. A empresa reconhece que o sucesso alcançado não seria possível sem a lealdade e o suporte da sua base de clientes. Por isso, a celebração dos 26 anos é também um momento de gratidão, onde a Rede busca proporcionar ainda mais benefícios e vantagens para seus consumidores.

Cada loja conta com profissionais altamente capacitados, prontos para oferecer orientação e suporte em todas as necessidades do público. A variedade de produtos disponíveis nas prateleiras é selecionada, garantindo que os clientes tenham acesso às melhores opções do mercado, seja para cuidados preventivos, tratamentos específicos ou manutenção do bem-estar diário.

Unidade Tupy 7 • Rua das Orquídeas, 147 – Telefone: (41) 99647-8513.

Além das promoções, a Rede Hiperfarma se orgulha de suas ações sociais e do envolvimento com a comunidade. Ao longo dos anos, a Rede tem promovido diversas campanhas de conscientização sobre saúde, além de parcerias com instituições locais para apoiar causas sociais e melhorar a qualidade de vida na região.

Edição n.º 1427. Nina Santos.