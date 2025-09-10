A Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) realizou no mês de agosto uma semana de formação sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). O evento, que teve início no dia 18, contou com a presença de diversas personalidades que militam pela igualdade de direitos das populações negras e indígenas.

Alguns dos profissionais presentes foram os precursores da luta por igualdade racial no município há décadas: o professor Paulo Antônio dos Santos, o professor Jorge Galarce, a artista e contadora de histórias Eva Coller, a pedagoga e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) Márcia Lisete dos Reis e o professor e diretor Deodato Meira de Araújo.

A palestra de abertura foi conduzida pela pedagoga Márcia Reis e por Leonardo Macedo da Silva Marques, vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Araucária.

A participação de representatividade tão especial da militância contra o racismo discutiu com os demais presentes, professores da rede pública municipal, uma concepção ímpar sobre a necessidade e importância de discutirmos de forma pacífica, nos espaços educacionais, os assuntos relacionados à igualdade racial.

Também foi destacada a importância do acesso a conteúdos e informações que oportunizem a orientação dos estudantes sobre a diversidade étnico-racial e a necessidade de visibilidade de toda a diversidade existente na população nacional e local.

Ao longo da semana, a formação foi desenvolvida com a parceria do Projeto Guritiba e com a presença de professores, doutores, pesquisadores e ativistas da causa antirracista e a participação de palestrantes da cidade de Curitiba, Araucária e Região Metropolitana foi de suma importância para o êxito do evento.

Vale ressaltar que o evento contou com organização e parceria entre os departamentos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da SMED, além da colaboração dos Centros Municipais de Educação Infantil com propostas e recursos pedagógicos diversos, que inspiraram os participantes da formação a refletir sobre novas possibilidades de organização do trabalho pedagógico.

O trabalho desenvolvido pela coordenação da ERER na SMED, a professora Fernanda, envolve periodicamente formações com os professores e atividades diferenciadas com os alunos, como oficinas, apresentação de peças teatrais, visitas e formações in loco, dentre outras ações que são desenvolvidas com o objetivo de fortalecer a política antirracista.

Ao longo dos anos houve um movimento muito importante para a efetivação das políticas antirracistas, e segundo a diretora-geral da SMED, Delma Andrade, o objetivo da atual equipe ERER é dar continuidade ao trabalho, aprofundando as discussões.

A formação continuada foi ofertada de 18 a 22 de agosto, no anfiteatro da Unifacear, e recebeu cerca de 2500 profissionais da Educação – entre professores, pedagogos, diretores e outros servidores que fazem parte do quadro de profissionais das escolas e CMEIs.

