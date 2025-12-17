Reforce os cuidados com a pele no verão para evitar câncer de pele

Em 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou a campanha nacional ‘Dezembro Laranja’, com o objetivo de conscientizar a população acerca do câncer de pele. A doutora Ana Paula Fiodormo Diniz, dermatologista da Clínica São Vicente, destaca que a campanha existe para lembrar as pessoas que o câncer de pele é altamente prevenível.

Segundo a médica, esse tipo de câncer se manifesta de maneiras diferentes. “Os cânceres de pele não melanomas são mais comuns e, normalmente, menos agressivos. Já o melanoma, apesar de mais raro, é o tipo mais perigoso e pode se espalhar rapidamente se não for identificado cedo”, informa.

Quando o caso envolve câncer de pele não melanoma, ele pode se apresentar de dois tipos: o carcinoma basocelular, que aparece com maior frequência em áreas expostas ao sol e costuma crescer lentamente; e o carcinoma espinocelular, que pode apresentar comportamento mais agressivo e exige diagnóstico rápido.

No caso de melanoma, a condição geralmente surge a partir de pintas ou manchas novas e escuras. Além disso, tem maior risco de metástase, o que torna o diagnóstico precoce ainda mais crucial para uma boa recuperação.

“Pessoas de pele clara, que já tiveram queimaduras solares, que possuem muitas pintas ou histórico familiar de câncer de pele têm risco aumentado. Esses indivíduos precisam redobrar os cuidados. Os fatores de risco mais comuns são: exposição solar excessiva, principalmente nos horários de maior intensidade; histórico pessoal ou familiar da doença; uso de câmaras de bronzeamento artificial; pele clara, olhos claros e histórico de queimaduras solares”, orienta a profissional.

A população deve ficar atenta aos sinais de alerta, como manchas ou pintas que crescem ou sofrem algum tipo de alteração, seja no formato, cor ou tamanho; lesões assimétricas ou com bordas irregulares; mudanças de cor como tons escuros, avermelhados ou múltiplas cores; feridas persistentes; e caroços ou lesões elevadas que aumentam rapidamente.

Reforce os cuidados com a pele no verão para evitar câncer de pele
A médica afirma que o diagnóstico precoce é determinante para uma recuperação eficaz

“Quando diagnosticamos o câncer de pele logo no início, as chances de cura são muito altas e os procedimentos são menos invasivos. Por isso, exames regulares e avaliação dermatológica são essenciais.

O autocuidado deve ser uma rotina para a população, como o uso diário de protetor solar, evitar sol entre 10h e 16h, uso de roupas com proteção UV, além do uso de chapéu e óculos de sol. Lembrando que crianças precisam de uma atenção especial, já que elas possuem a pele ainda mais sensível”, finaliza.

