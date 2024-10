Reforço no policiamento garantiu que as eleições fossem tranquilas em Araucária

Nas eleições municipais deste ano, a Lei Seca não foi aplicada no Paraná. Por conta disso, as forças policiais reforçaram seus efetivos para garantir a segurança da população neste domingo (06/10). Graças a esse reforço, o pleito ocorreu dentro da maior tranquilidade, sem muitas ocorrências e nenhuma prisão por crime eleitoral.

O Capitão Elísio Marçal de Souza Junior, da Polícia Militar de Araucária, comandou a operação nas eleições, e disse que tudo transcorreu de forma satisfatória. “Tivemos algumas pequenas ocorrências, mas a grande maioria ficou somente na orientação. Principalmente para os motoristas cujos veículos ficaram parados na frente nos locais eleição com adesivos de candidatos e pessoas que fizeram alguma aglomeração, mas isso mais para o final do dia, quando começaram a comemorar que seu candidato já estava vencendo”, comentou.

Ainda conforme o Capitão da PM, não houve nenhuma ocorrência de vulto e também nenhuma prisão, ou seja, não foram registrados crimes eleitorais. “Sobre o efetivo da Polícia Militar, utilizamos cerca de 70 policiais, que foram divididos em turnos. E além dos policiais da 2ª Companhia de Araucária, nós tivemos o apoio de policiais da sede do 17º Batalhão de São José dos Pinhais”.

O delegado da Polícia Civil de Araucária Irineu Portes, que falou aos 10 minutos do encerramento da votação, corroborou as informações da PM. “Não tivemos nenhuma ocorrência envolvendo crime eleitoral e também não foram lavrados termos circunstanciados. Tivemos sim, alguns problemas com pessoas próximas aos locais de votação, mas foram orientadas pelas forças de segurança e não causaram nenhum problema”, declarou o delegado.

O diretor da Guarda Municipal, Rodrigo Fábio Ramos, que comandou a operação eleições, destacou a tranquilidade no pleito, quando comparado com os anteriores. “Nossa Central 153 encaminhou apenas 13 situações relacionadas à boca de urna, porém, em nenhuma delas foi constatado flagrante, ou seja, nenhum eleitor foi encaminhado para a Delegacia. O resultado dessa eleição foi, de modo geral, pacífico, graças ao planejamento e atuação das forças de segurança do município”, pontuou o GM Ramos.