Dois acessos da Rodovia do Xisto ficarão bloqueados até sexta-feira, 12 de setembro, entre às 9h e 16h30. Essa ação está acontecendo por conta da reforma do guarda-corpo em um viaduto no início da Avenida das Araucárias.

O Departamento de Trânsito ficou responsável pelos bloqueios, indicando aos condutores caminhos alternativos. A Secretaria de Obras divulgou que os serviços prosseguirão na próxima semana, se o tempo permitir.

A única linha da TRIAR que terá o itinerário alterado será a Hortência/Angélica, que de acordo com a Superintendência de Transporte Coletivo, está desviando pela região da entrada da Repar, saindo na Avenida das Araucárias, ao lado da empresa Imcopa. As linhas metropolitanas Araucária/Guadalupe e Araucária/Portão, da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep/Governo do Estado), seguirão pelo mesmo trajeto de desvio.

Reforma em viaduto deixará dois acessos da Rodovia do Xisto bloqueadas
Foto: Divulgação