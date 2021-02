Reforma no Colégio Estadual Maria da Graça ainda é incerta

Compartilhe esta notícia

Colégio Estadual Maria da Graça, no bairro Costeira, está prestes a receber reformas, mas ainda é cedo para comemorar. Foto: Marco Charneski

Não é de hoje que o Colégio Estadual Prof. Maria da Graça Siqueira Silva e Lima, localizado na rua Bernardino Lemos, 326, no bairro Costeira, está carecendo de reformas. Segundo informações, a intervenção mais urgente seria a demolição das salas de madeira e a construção de salas de alvenaria. No ano passado, estas salas receberam uma pequena reforma paliativa, com a troca do piso. Recentemente, com a notícia de que a instituição passaria por reformas, uma nova esperança se acendeu entre a comunidade escolar. Porém, Mas vale lembrar que esta seria a terceira vez que o governo teria cogitado a possibilidade, sendo que nas ocasiões anteriores, as reformas não se concretizaram.

As discussões sobre o assunto estão na fase inicial, por isso a Secretaria de Estado da Educação (SEED) não adiantou muitas informações a respeito. Disse apenas que a reforma do colégio está na fase de Reunião de Partida, que é quando as partes sentam para negociar. Somente após essa conversa, que ainda não tem data para acontecer, é que começam a ser definidos o projeto, o orçamento e demais detalhes da obra.

O Colégio maria da Graça iniciou suas atividades em 2008, em dualidade com a Escola David Carneiro. A dualidade estendeu-se até 2015, quando passou a ser administrado pelo Estado. Desde estão, nunca recebeu uma grande reforma. Por várias vezes a obra chegou a ser anunciada, mas não saiu do papel.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021