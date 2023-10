Reformas e manutenção de túmulos já estão liberadas e limpeza começa no dia 21/10

Os dois cemitérios municipais de Araucária já estão quase prontos para receber um grande número de visitantes no Dia de Finados (02/11), quando os portões se abrirão às 7h30 e fecharão às 18h. Por conta da data, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, fez um trabalho de melhoria na infraestrutura dos dois cemitérios. No Independência foram executadas calçadas nos corredores dos túmulos, plantio de grama, meio-fio e asfalto desde o portão do cemitério até a rua Targino Silva, melhorando a acessibilidade da população. O Central recebeu serviços de pintura e limpeza.

As famílias que desejam fazer reformas e manutenção nos túmulos dos seus entes queridos têm até o dia 20/10, porém devem pegar autorização na Administração dos Cemitérios, que funcionam das 8h às 17 horas, de segunda a sexta. A taxa de manutenção poderá ser paga na hora, bem como as taxas que estiverem em atraso. Lembrando que a partir de três taxas atrasadas, a Prefeitura pode lançar edital e proceder com o cancelamento da concessão, por isso é importante que as pessoas regularizarem todos os débitos. Ainda no dia de Finados, a Prefeitura irá disponibilizar uma equipe para atendimento à população.

Limpeza

A partir do dia 21/10 começa o prazo para a limpeza dos túmulos, se estendendo até 31/10. Nesse mesmo período, a Prefeitura também fará serviços de limpeza, roçada, varrição e outros, em ambos os cemitérios. “Estamos concentrando esforços para que tudo esteja preparado para o Finados, o objetivo é garantir todo conforto e segurança às pessoas que forem prestar homenagens aos seus entes queridos”, disse o secretário do Meio Ambiente, Vitor Cantador.