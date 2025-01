Relembre alguns araucarienses que nos deixaram em 2024

O último ano não foi marcado apenas com festa e alegria, mas também com o luto. A população da cidade de Araucária sofreu com muitas perdas ao longo do ano. Relembre com o jornal O Popular, de algumas pessoas conhecidas no município que faleceram no ano de 2024 e que deixaram saudade.

No dia 11 de janeiro, completará um ano que o Pastor Norberto Bonnet faleceu. Aos 55 anos, era titular da Igreja do Evangelho Quadrangular – IEQ Dalla Torre e também era coordenador regional do Grupo Missionário de Homens (GMH). O Pastor Norberto foi vítima de um infarto e foi velado na Capela do Cemitério Jardim Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, o sepultamento ocorreu no mesmo local. Ele deixou a esposa e cinco filhos.

No dia 19 de janeiro, Eliane Nardino Kreitlow faleceu vítima de um câncer. Por muitos anos, ela ficou sob o comando do Varejão Santa Regina. Segundo o relato de amigos, ela recebeu o diagnóstico da doença poucos meses antes de falecer, e infelizmente não teve tempo de iniciar o tratamento. Eliane, que tinha 57 anos, deixou o marido, três filhas e oito netos. O velório e sepultamento aconteceram no Cemitério Jardim Independência.

Aurélia do Rocio Porath era professora de Biologia e Ciências com mais de 40 anos de profissão. Ela sofreu um infarto fulminante no dia 28 de janeiro. Sua morte causou muita comoção entre amigos, família, alunos e colegas de profissão. Não foi divulgado onde seu velório e sepultamento ocorreu.

Em fevereiro, no dia 20, muitas pessoas se surpreenderam com o falecimento do comerciante Ilario Rodrigues, proprietário de uma das mais antigas e tradicionais lanchonetes da cidade, a Ilario Lanches. Não há informações sobre seu estado de saúde na época, mas foi confirmado que ele estava internado. A tão conhecida lanchonete está localizada na rua Capivari, no bairro Iguaçu. Ilario foi velado na Capela do Cemitério Jardim Independência, onde também foi sepultado.

O mês de março iniciou com muita tristeza, no dia 03, Francisco Damasceno, popularmente conhecido como Chico Damasceno, foi vítima de um infarto. Durante a gestão do ex-prefeito Olizandro José Ferreiro, de 2005 a 2008, ele atuou como cargo em comissão na Prefeitura de Araucária. Além disso, ele também foi assessor do ex-vereador Luis Vicente Osório, o Ike. Seu velório e sepultamento ocorreram no Cemitério Jardim Independência.

No dia 09 de março, o amado senhor Ludovico Griner faleceu com 85 anos. Ele participou ativamente da edificação de igrejas como a da Matriz Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, e de outras três paróquias na área rural: Tietê, Campestre e Guajuvira. Ludovico era casado com Helena Bossek Griner, e teve dois filhos e cinco netas. Ele foi velado e sepultado no Cemitério Central de Araucária.

No dia seguinte, 10 de março, a cidade sofreu novamente, dessa vez com o falecimento de Mário Endo. Ele era um dos irmãos que, por muito tempo, ficou no comando da Endofarma, a primeira farmácia a atender 24 horas por dia em Araucária. Com 58 anos, ele faleceu sendo vítima de um infarto. O velório e enterro aconteceram no Cemitério Jardim Independência.

Carmen Krieger Wachowicz, ex-primeira dama de Araucária, faleceu após uma luta contra um câncer no dia 19 de março, com 89 anos. Ela era esposa do ex-prefeito Rízio Wachowicz, e deixou um legado como professora, assistente social e primeira dama. Dona Carmem foi velada e sepultada no Cemitério Vertical, em Curitiba.

O funcionário público Marcio Fernando Wojcik, muito amado e querido pela família e colegas de profissão, faleceu no dia 18 de abril. Ele atuava como assistente administrativo do Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA). Com 43 anos, ele havia descoberto um câncer poucos meses antes de sua morte, mas que se alastrou rapidamente. Seu velório aconteceu na capela mortuária do Cemitério Central, onde também aconteceu o enterro.

No dia 20 de maio, o falecimento de Constanti Zafiris, de 67 anos, causou muita comoção entre amigos, famílias e membros da Igreja do Evangelho Quadrangular – IEQ Costeira, onde frequentava regularmente. Ele estava internado no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, devido a uma luta contra um câncer. Seu velório e sepultamento ocorreram no Cemitério Parque Jardim da Saudade, no bairro Portão, em Curitiba.

Idalina de Oliveira, com 39 anos na época, estava internada no Hospital Erasto Gaertner em tratamento contra um câncer de mama, quando faleceu no dia 17 de junho de 2024. Ela participou da 1ª edição do concurso Miss EVA, ocorrido em 2018 e promovido pela ONG EVA, onde foi eleita 2ª princesa. Ela foi velada na capela do Cemitério Central de Araucária e sepultada no Cemitério Jardim Independência.

No início de julho, dia 03, a ambientalista Lídia Lucaski faleceu aos 82 anos. Por muitos anos ela foi presidente da Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária (AMAR), e junto com outros ambientalistas, participou da fundação da União das Entidades Ambientalistas do Paraná (UNEAP). Quando jovem, Lídia participou ativamente do movimento estudantil paranaense contra a ditadura militar. A causa de seu falecimento, o local do velório e enterro, não foram divulgados.

A professora Luciana Luckow Krezko, de 44 anos, faleceu no dia 18 de outubro, após se queixar de uma pequena dor nos rins para colegas de trabalho. Ela apresentava problemas de saúde desde que contraiu Covid-19 durante a pandemia. Luciana lecionava nas escolas municipais Ambrósio Iantas, no Capela Velha, e na Egipciana Carrano, no Iguatemi. Apesar de trabalhar em Araucária, ela era moradora de Curitiba. O local do seu velório e sepultamento não foram divulgados.

Com apenas 33 anos, Ana Caroline Carvalho Chechak faleceu na madrugada do dia 09 de novembro. Ela era esposa do músico Marcelo Plautz, vocalista da banda araucariense Duo Brothers. Ana realizou uma cirurgia bariátrica, e devido a complicações no procedimento, acabou falecendo. Seu velório aconteceu na Capela Nossa Senhora das Dores, conhecida como Capela do Vila Angélica.

O empresário Paulo Afonso Sobania faleceu com 77 anos no dia 17 de novembro. Ele foi proprietário da tradicional Loja Vanessa, e trouxe para a cidade o Boliche Viva Vida e também um polo do CIEE. Além disso, durante os anos de 1992/1993 e 1998/2000, Paulo atuou como presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA). Ele foi velado na capela mortuária do Cemitério Central.

No dia 03 de dezembro, o jornalista Adriano Bachega, irmão do cantor Wesley Bachega, faleceu no México. Natural de Araucária, ele atuava como editor-chefe do portal Diário Digital Online, era palestrante e também trabalhava como consultor de comunicação. Ele possuía 53 anos quando foi assassinado a tiros entre as cidades de Monterrey e San Pedro Garza García, no Norte do México.

Apesar de não ter morado em Araucária, Luís Antônio Romanus Filho era um dos proprietários das empreiteiras Tec Via, Tec Service e Tec Tubo, que tiveram sede no bairro Tindiquera por muitos anos. Ele possuía 52 anos quando faleceu no dia 14 de dezembro. A causa da sua morte não foi divulgada, mas ele foi velado e sepultado no Cemitério Parque Iguaçu, no bairro Cascatinha.

Poucos dias antes da virada do ano, no dia 29 de dezembro, o skatista araucariense Marcos Aurélio Sieben, mais conhecido como ‘Mamá’, faleceu aos 46 anos. Poucos meses antes, ele havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas, que se espalhou rapidamente para outros órgãos. O local do seu velório e sepultamento não foi divulgado.