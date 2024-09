Relíquias e réplica da imagem de São Vicente de Paulo estarão no Santuário nesta quarta-feira (04)

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, receberá nesta quarta-feira (04/09), a réplica da imagem do corpo de São Vicente de Paulo e seu relicário, contendo a Carta dirigida a Santa Luísa de Marilac, fragmentos de ossos e a túnica usada pelo Santo. A peregrinação será das 8h às 20h, com a celebração de duas missas: às 15h e às 19h.

A réplica em cera do corpo de São Vicente veio de Roma, na Itália. Ela foi feita na Província do México e doada para a Cúria Geral de Roma, em 2017, na comemoração dos 400 anos do surgimento do Carisma Vicentino. A peregrinação em Araucária será um grande momento de fé, pois estar diante do patrono é motivo de graças e gratidão, considerando que São Vicente é uma inspiração para todos pelo seu amor aos pobres.

Durante todo o dia, a igreja estará aberta para visitação. O Santuário Nossa Senhora dos Remédios fica na Praça Dr Vicente Machado, no Centro.