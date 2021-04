Renault Kwid com alerta de roubo foi recuperado pela GM

Foto: divulgação

A Central da Guarda Municipal recebeu uma denúncia na tarde desta sexta-feira, 16 de abril, de que na rua Mara Hitener, próximo ao campo do bairro Iguatemi, havia um veículo Renault Kwid de cor preta, sem as placas e que alguns homens estariam mexendo no mesmo. Uma equipe foi até o local e fez o levantamento dos dados do Renault e pela numeração do Chasi, foi descoberto que o carro era roubado.

Outras equipes fizeram patrulhamento pela região, no intuito de encontrar os homens que estavam manipulando o veículo, mas não os encontraram. O Kwid foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Araucária para os procedimentos de Polícia Judiciária.