Renomado arquiteto Evandro Blaszczak inaugura escritório próprio

O arquiteto Evandro Blaszczak inaugurou seu novo escritório na última quinta-feira (11/05), marcando a consolidação da nova fase do profissional em um espaço próprio de criação, que vai atender projetos dos mais diferentes tipos e para uma ampla gama de segmentos. Após 16 anos trabalhando na área e desde 2014 em home office, Evandro decidiu que era o momento certo de proporcionar este espaço aos clientes, para oferecer um suporte projetual mais adequado e com mais conforto e comodidade.

“Confesso que não sentia falta de um escritório como ponto comercial, mas o tempo passou e eu cresci muito como profissional, estabeleci uma identidade no trabalho, conquistei clientes que são fiéis, alguns inclusive na terceira geração de projeto. E além de projetos residenciais, passei a atuar mais em projetos comerciais e industriais, contando com uma equipe de apoio formada. Percebi então que era o momento ideal de ter meu escritório para poder receber os clientes com conforto e como eles merecem”, explica o arquiteto.

Além de um ambiente de trabalho, Evandro projetou um espaço de criação e contemplação. “Encontrei uma localização adequada e projetei um lugar que é muito mais do que um simples escritório, é também uma galeria de arte. Estou muito feliz com o resultado e não poderia deixar de agradecer pela oportunidade de ter como primeiro artista a expor suas obras o Catenzaro, que fez a curadoria e trouxe colagens originais. As obras dele completaram o espaço de uma maneira extraordinária. Somos amigos a muitos anos, inclusive fomos estagiários na Secretaria de Planejamento na mesma época. A intenção é dar oportunidade para que artistas possam mostrar seus trabalhos e permitir às pessoas, não só meus clientes, mas a todos que quiserem, ter maior convívio com a arte”, pontuou.

Apaixonado pela profissão, Evandro afirma que pretende dar continuidade à sua forma de atuar, entregando aos seus clientes um bom trabalho, de forma exclusiva e com alta performance, tanto nos projetos de construção e reforma, como nos projetos de arquitetura de interiores residenciais, comerciais e fachadas. “É bem importante falar sobre um diferencial, sou um arquiteto de obra, faço o projeto e acompanho a execução. Na obra que projeto geralmente não é necessário acompanhamento ou assinatura de um engenheiro civil, pois sou habilitado a assinar e tenho prática para acompanhar. Além disso, meu escritório trabalha com aprovações na Vigilância Sanitária, assessoria técnica e consultas técnicas”, cita.

No novo espaço o arquiteto também pretende abrir oportunidade para novos profissionais da área, formados ou em processo de formação. “Agora poderei receber clientes e parceiros com todo conforto e tranquilidade, reunir minha equipe de apoio e convidar novos profissionais para fazer parte da equipe”, declara.

Renomado arquiteto Evandro Blaszczak inaugura escritório próprio 1

Experiência e aprendizado

Evandro Blaszczak é formado pela PUC/PR, pós graduado em Gestão Técnica do Meio Urbano – GTU pela Universite de Technologie de Compiegne – UTC França em convênio com a PUC-PR. “Minha paixão é trabalhar com obras, construção civil. Antes mesmo de terminar o curso, já projetava e acompanhava a execução das obras em parceria com outros profissionais”.

Desde o início do seu curso o arquiteto teve a oportunidade de trabalhar com profissionais que o ensinaram e com paciência e dedicação o inseriram neste mundo da criação. “Fiz meu estágio em Arquitetura na Secretaria de Planejamento de Araucária, onde na época o arquiteto Leonardo Afonso Brusamolin Jr era o secretário da pasta e pessoalmente me ensinou o começo do aprendizado, bem como outros arquitetos que atuavam na Secretaria. Nesse período projetei vários equipamentos públicos, escolas, CMEIS, praças e inclusive a Praça Vicente Machado, que passou por revitalização. Aliás, a revitalização da Praça é um projeto do qual me orgulho muito. Durante alguns anos trabalhei também na Tok&Stok, o que me serviu de escola em interiores e esse aprendizado faz parte da minha bagagem técnica”, conta o profissional.

Evandro ainda foi convidado pela arquiteta Rozilani Karas Basso a abrir, em parceria, um escritório de arquitetura. “Tive muita sorte pois a Rozilani era profissional da área a muitos anos e me ensinou muito. Aprendi lições valiosas da prática da profissão, que atualmente ensino a novos profissionais”, enfatiza.

Renomado arquiteto Evandro Blaszczak inaugura escritório próprio 2

Papel fundamental

Em um mercado em constante evolução, o arquiteto araucariense reforça que o projeto é muito importante para qualquer mudança, seja reforma, construção ou mesmo mudança comercial de imóvel. É com base no projeto que se tomam decisões importantes e com isso evita-se o retrabalho, desperdício e prejuízos.

“É importante salientar que um bom projeto não custa mais caro nem encarece a obra. Um bom projeto permite melhor aproveitamento do espaço ou terreno, traz boa ventilação e iluminação natural e valoriza o imóvel”, sugere.

Evandro menciona ainda que na elaboração de um projeto o maior desafio do arquiteto é captar do cliente a sua necessidade. Esse é um momento importante no qual ele diz se dedicar o tempo que for preciso, pois é com base nisso que desenvolve seu trabalho, é a soma da necessidade e gosto do cliente, aliados à sua técnica que tornam o resultado satisfatório.

“Um projeto que pra mim foi um desafio, mas que também mudou minha vida, foi quando um cliente me contratou para projetar um sobrado residencial em um terreno com apenas 3,00m de largura. Foi complicado, difícil, mas o resultado foi excelente! No térreo um ambiente integrado de estar, jantar e cozinha, e inclusive um lavabo. No pavimento superior dois quartos e um banheiro completo. Depois desse projeto descobri que definitivamente tudo pode ser projetado e executado e qualquer necessidade pode ser atendida, bem como qualquer problema pode ser resolvido. A prática, a criatividade, a ousadia e a vontade de trazer a melhor solução fazem parte do meu trabalho constantemente”, afirma.

Diante da conquista de hoje ter seu próprio espaço, Evandro Blaszczak fez questão de agradecer à Dona Cecília, sua mãe, pelo apoio que lhe deu durante toda a vida, e também aos clientes que confiam no seu trabalho e lhe dão a oportunidade de criar livremente. “Agradeço também aos meus parceiros prestadores de serviço que me acompanham a muitos anos e estão sempre prontos. Móveis Furman, Criativa Pisos e Persianas, Stunffdecor, Persis Esquadrias e Vidros e Dimace Móveis e Planejados, vocês fazem a diferença”, concluiu.

Evandro Blaszczak recebeu os convidados e contou detalhes do seu projeto.

Serviço

O escritório do arquiteto Evandro Blaszczak fica na Rua Santa Catarina, 25 – sobre loja 02 – Iguaçu, próximo ao Parque Cachoeira, e os contatos podem ser feitos pelo fone 41 996414847. Siga o arquiteto nas redes sociais: Facebook e Instagram @evandro_blaszczak_arquitetura, ou ainda, aponte seu celular para o QR Code abaixo:

Renomado arquiteto Evandro Blaszczak inaugura escritório próprio 3

Edição n. 1363